Agenda du WE

Écrit par 2Ny

Vendredi 12 Mai :

20h30 La Claranda à Serres

LES CONVIVIALES

"MOTS D'OISEAUX et MAUX D'OISEAUX",

Du petit piaf au sublime Gypaète barbu

Cette soirée est consacrée à la découverte des oiseaux. Deux compères de la LPO Aude, Thierry Rutkowski et Yves Roullaud se proposent de vous faire partager leur passion et leurs connaissances.

Gratuit

21h El Bolegason à Castres

ELCTROBEAT PARTY #3

Avec Elisa Do Brasil + CloZee

+ Do It Yourself + Mr Magnetix

Prévente - TP : 15€ / TR 12€ / Abonnés : 10€

Soir du concert - TP : 17€ / TR : 15€

21h30 Le Bijou à Toulouse

M.E.S.S. Pop-électro

12/10/8/6€

19h30 Salle VICTOIRE 2 à St Jean de Vedas

LAURENT MONTAGNE (chanson sous tension)

+ les enfants de l'école Beethoven en première partie

Nom de l'exposition : "De la Street à la Toile" Lieu : Maison de la Région

Adresse : 26, rue Antoine Marty - 11000 CARCASSONNE

Dates exposition : du 11 au 31 mai 2017

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Association : ONE-ONE

Divers : Gratuit et libre d'accès

23h55 Rockstore - Montpellier (34) Electro 10 €

Arabesque Sound System : Rozzma (acid Arab) Hat, Dj Skywalker

19h Secret Place - Saint-Jean de Vedas (34) Dark / Metal

Mosh Fest - Pass 2 Jours 26.9 € / 14.8 € la soirée

Mosh Fest - Vendredi : Sublime Cadaveric Decomposition - Crippled Fox - The Arson Project -

20h30 La Cigalière - Sérignan (34) De 10.80 à 24.20 €

Tété en concert

Tete "les Chroniques De Pierrot

23h52 Rockstore - Montpellier (34) 13.8 €Variété internationale

We Are The 90's

19h Secret Place - Saint-Jean de Vedas (34) 18.8 €

Mosh Fest - Samedi : Blockheads - Inhumate - Vengeance - Riposte - Lust For Death – Pendrak

20h30 Centre Culturel de Ramonville - Ramonville Saint-Agne (31) tarifs allant de 7€ à 12€

Tiwiza Fusion rock.

21h Chapiteau - Muret (31) 11.80 €

Miossec

20h45 Connexion Café - Toulouse (31) prévdentes 5€ / - 8€ sur place

COSMO - Glorious Britpop !

WILD WOMEN & THE SAVAGES - Haunted Dance Punk !

POLAR BRIGADES - Stunning Post-Punk !

20h30 La Brique Rouge - Toulouse (31) 17€Tournée en France.

Stéphane Ayrault Et Le Groupe Sagesse

23h Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31) 19 €

Tha Trickaz Live + P0gman + Sqwad + Pwik Masta + On Point

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

KOH-EVENTS invite : RONNY MONTIERO + MAX BAKERMAN + PAOLO VASQUEZ + JOHAN ISKEN

21h Le Rex - Toulouse (31) 13.8 €

Les Freres Brothers - Spectacle Anniversaire 20 Ans !

Samedi 13 Mai :

21h La Claranda à Serres

LEILA MARTIAL Electro jazz vocal

Eric Perez :batterie/voix/sampleur

Pierre Tereygeol : Guitare/voix

Leila Martial : voix, sampleur

10 € / 8€ - adhérents

21h00 au Chapeau Rouge à Carcassonne

Erick' n Trio Chanson

Gratuit

21H Foyer COMIGNE

OUI ET ...

Théâtre de l'instant

Théâtre d'improvisation

Tout public

Tarif unique : 10€/5€/1€

21h30 Salle des fêtes du Vernet d'Ariège

CUP OF SWING

Swing des années folles

10 €/ 7 € (adhérents ACME, AFTHA et MJC)

Gratuit pour les moins de 13 ans.

19h salle « Léo Ferré » à DAUMAZAN

« TOUT CONTRE TOI »

Compagnie Moving People (09)

Spectacle de marionnettes burlesques, à partir de 12 ans

TARIFS : 12 €, 10 € (réduit), 8 € (abonnés Arlésie et Estive),

20 H El Bolegason à Castres

THE BLUE NOTE

- Gratuit - Entrée libre

19h aux Maillols à Festes St André

Caphémère

ISHTAR

Un batteur, un contrebassiste, une accordéoniste et une clarinettiste pour de la chanson française!

LOS GROOVEROS

Duo de guitares, rumba latino, musique gipsy !

Ça va groover aux Maillols!

Entrée 50cts

Artistes au chapeau

21h Bruno PRADET (34)

PEOPLE WHAT PEOPLE/ Cie Vilcanota –

A partir de 7 ans

Tarifs : 14/12/6/4€ -

Bienvenus au vide grenier de Puivert, au menu:

- couscous,

- danse du mat du printemps vers 15 hr

- scène ouverte

- échange de plantes

Pour sa troisième édition, EditA , le premier salon de l’édition musicale et de la création en France, s’installe au Metronum le 13 mai 2017 à Toulouse de 10h à 23h.

Au programme, une journée de débats, ateliers, forums, speed meeting pour faire se rencontrer créateurs et éditeurs, remise des Prix Lycéens de la création musicale, concerts….

L’Association L’Ortie vous propose la formation : première leçon d'apiculture à Saint Jean de Paracol par Pascal Pavie.

Formation prise en charge par la formation professionnelle et Vivéa

Pour plus de renseignements et inscription : L'Ortie (Tél : 04 68 20 36 09) Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. "> Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

Raw Boat By Nagual : O.xander + Khalk + Armistice Buisson + Sunn Boo

21h Le Rex - Toulouse (31) 11.8 €Pop Rock

Débranchés Au Rex De Toulouse