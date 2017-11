agenda culturel du 17 au 19 novembre

Écrit par Kristina

Vendredi 17Â . Novembre

Bijou - Toulouse (31)

THE BAND FROM NEW YORKÂ 13.8 €

21h00Â Altigone - St Orens (31)

LES FORTUNE TELLERS 24.8 €

18h00Â Connexion Live - Toulouse (31)

RAFAEL CERATO, AQUELITOÂ 10€ sur place

19h00Â Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

KODALINEÂ (ANNULÉ)Â 28.5 €

23h00Â Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

CLAPTONE + JOYCE MUNIZÂ un DJ electro originaire de Berlin. 23€

20h00Â Le Phare - Tournefeuille (31)

DAGOBA + TAGADA JONESÂ 23.8 €

21h00Â Le Rex - Toulouse (31)

ERIC LAVALETTE BANDÂ Â 10€

20h00Â Chai du Terral - St Jean de Vedas (34)

GRAND ENSEMBLE KOA + BIG BAND DU CONSERVATOIREÂ

Entrée libre

19h30Â L'Antirouille - Montpellier (34)

DA SILVA + INVITÉSÂ Â 18.8 €

21h00Â Le JAM - Montpellier (34)

TANA & THE POCKET PHILHARMONICÂ Â 11.75 €

20h00Â Le Pasino - La Grande Motte (34)

ANYMAL 11.80 €

19h30Â Rockstore - Montpellier (34)

MASSILIA SOUND SYSTEM + INVITÉSÂ 25.8 €Reggae / Ragga / Dub

20h00Â Salle Victoire 2 - St Jean de Vedas (34)

GUIZMOÂ De 14.00 à 17.00 €

18h30 Bar Le Cochon Noir, Carcassonne

VERNISSAGE DE L'EXPO DE MERO [graffiti]

+ OPEN MIC, animé par Digeo - inscription sur place

Dans le cadre de l’Epopée Hip-hop organisée par 11bouge

(Entrée libre)

18h00-02h00 Connexion Live à Toulouse

Avec Rafael Cerato, Diynamic Music, Sleazy Deep et Aquelito Candy House

10 EUR à partir de 21h

21h00 Le Sonambule - Gignac (34)

ROVER + ATHÉNAÏS Tarifs 5-10-12-15 EUR

19h30 à la Claranda à serres

Soirée Les Conviviales : Carnets de Roots, par le globe-trotter Gilles Entajan

Gratuit

20h30 à Fa chez Les Tisseurs de Rêves : 8, rue Occitanie

Ganapati Trio (musique Indienne)

PAFÂ : 10€

21h30 au café de Fa

Concert Les deux qui restent

Entrée libre

Samedi 18 Novembre

20h30 Théâtre Na Loba, Pennautier -

CREATION "LA CANAILLE INVITE..." avec MARC NAMMOUR + KACEM WAPALEK + VIRUS et les musiciens de La Canaille

Dans le cadre de l’Epopée Hip-hop organisée par 11bouge

10-8-6-1euro

19h00Â L'Usine à Musique - Toulouse (31)

FESTIVAL ROCK AT HOME ! : THE RUSTY BELLS, THE STRINGS, SABOTAGE, FAAR (DJ SET), VOITURE DE SPORT, MUFF DRIVER & MESSÂ

7 euros

20h00Â Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

DAVODKA + DOOZ KAWA 16 €

23h59Â Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

STRICTLY DNB : FRICTION + COMMIX 18 €

20h30Â La Cigalière - Sérignan (34)

KYAN KHOJANDIÂ 10.8 / 24.2 €

Â

21h00Â Le JAM - Montpellier (34)

JOURNAL INTIME TRIO Fesival Jazz 12/10€

Le Sonambule - Gignac (34)

NAIVE NEW BEATERS + OCEANIC MEMORYÂ 16.8 €

20h00Â Rockstore - Montpellier (34)

OURSÂ Â 25.00 €

20h00 Chai du Terral - Saint-Jean de Védas

GRAND ENSEMBLE KOA

15h00 La librairie Bulles et Cie à carcassonne vous invite à une séance de dédicace avec MARION DUCLOS

"ERNESTO"Â (Casterman)

21h00 / Espace Culturel des Corbières / Ferrals les Corbières

Théâtre, Cie Les Petites Gens « TERRES CLOSES »

Tarifs : 14/12/6/4€

21h00 à Axat Salle polyvalente

Todo Mundo

10-8 EUR

20h30 à la Cosmopolithèque (Béziers)

COKO tarifs : 8 et 10 euros

20h30 Bolegason à Castres

SHANNON WRIGHT+ CANCEL THE APOCALYPSE

TP : 15€ / TR : 13€

Dimanche 19 Novembre





20h Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

LEE FIELDS & THE EXPRESSIONSÂ De 23.50 à 25.00 €

à 17h Théâtre dans les Vignes, route de Pomas, hameau de Cornèze. 11250 Couffoulens

"LES MÉFAITS DU TABAC" d'Anton Tchékhov

Durée 1 h / dès 10 ans

Tarif plein : 17EUR ; adhérent 15EUR ; réduit 12EUR ; enfant de moins de 11 ans : 7EUR





17h00 Salle des fêtes de Montréal

GANAPATI TRIO Tarifs 10, 8, 5 EUR

17h00 à la Cosmopolithèque (Béziers)

Corentin Coko : chant, accordéon, paroles et musiques

tarifs : 8 et 10 euros

12h00 Alzonne 2 éme Fete Solidaire en soutien à SOS Â Mediterrenee

concerts et spectacles , Mostly Noise, La Fanfaea Minervois, Le cor de l’Alaric, spectacle de marionettes,Spectacle enfant,Berceuses du Congo Atelier chant, repas le midi,buvette, salon de thé, maquillage, Tombola, vide grenier et vide dressing

