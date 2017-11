agenda culturel du 10/11 au 12/11

Écrit par Kristina

Vendredi 10 Novembre :

19H à La Casa Musicale Perpignan

Massa Dub en concert

O'Flaherty's PERPIGNAN

Dirty Work Of Soul Brothers -

19h30 à la Claranda Serres

Les Convivales : Thierry Rutkowski revisite le poète libertaire Gaston Couté gratuit

L’association Lud'Aude se bat pour que soient maintenus les contrats aidés, indispensables au bon fonctionnement d'associations et de collectivités qui rendent des services d'intérêts généraux et font en sorte que la société se porte un peu moins mal.

La prochaine action sera donc ce vendredi 10 novembre. Nous manifestons à partir de 10h devant la sous-préfecture de Limoux. Nous avons demandé à être reçus avec plusieurs autres associations (Ribambelle, AREP de Festes...). Si vous souhaitez nous soutenir; rejoignez-nous car nous aurons besoin d'être nombreux pour nous faire entendre. Et puis c'est jour de marché alors on pourra aussi boire un coup ensemble après pour refaire le monde !!

22h30-06h30 à L'afterplay situé 8 impasse louis l'abbé a Toulouse pour venir jumper sur la bass music d’avant, aujourd'hui et de demain avec

Congo Natty aka Rebel MC - The Official Page ft. Iron Dread?? - UK

Om Unit - Cosmic Bridge, Exit, Metalheadz- UK-

Sam Binga - Critical Music / Exit Records UK - UK-

Jon1st - 20/20 LDN / World DMC Champion - UK-

21h Salle Victoire 2 - St Jean de Vedas (34)5€

AGAR AGAR LIVE - FOLAMOUR - CHIC TYPEÂ

20h Rockstore - Montpellier (34) 23.8 €

HOT 8 BRASS BANDÂ

21h Le JAM - Montpellier (34) 13.75 €

LA CALENDA BEATÂ

21h Le GAM - Mauguio (34) 5€

JULIEN FORTIERÂ Â

20h30Â L'Agora - Le Crès (34)22 € / 18 € / 10€

CHANSON PLUS BIFLUORÉEÂ

20h45 Bijou - Toulouse (31)13.8 €

CHOUFÂ

Cave Poésie - Toulouse (31)14.8 €

ZOE BOEKBINDERÂ

21h L'Onyx - Plaisance du Touch (31)Tarif normal: 10€, réduit: 6 / 5 € TIPTOE COMBOÂ

19h L'Usine à Musique - Toulouse (31)

Première étape du Festival Emergenza à Toulouse

FEATHERY, CHASKA, FÉMAIZON CREW, WAÏTIN, THE WOODEN PEARLS, ADJAM, DEMÜNAÏ, CLEAR INSANITY. Â

20h Le Metronum - Toulouse (31)12€ en prévente / 14€ sur place

NOCHE LOCA! BONGO HOP FT NIDIA GONGORA/LA CEIBA/DJ NO BREAKFAST/YEAHMANÂ

20h30Â Salle Nougaro - Toulouse (31) 11.8 €

Variété française / Chanson

MUSIC' HALLE EN GRAND ORCHESTREÂ

Samedi 11 Novembre

Au Moba à BAGNOLS SUR CEZE



Dirty Work Of Soul Brothers







21h à la Claranda Serres

Contes et musique du Balkan avec Yakamoz 6-7 euros

21h30 Salle des fêtes du Vernet d'Ariège

DIOD - Chanson

10 € - 7 € (adhérents ACME, AFTHA et MJC)

Gratuit pour les moins de 13 ans.

Samedi 11 et Dimanche 12 Novembre, la Ferme de Découverte Saint André fête son 24ème anniversaire !

10h/18h

Grillade catalane

Castanyades offertes aux enfants

Maquillage

Visite privilège

Atelier "fabrique ton pain"

Atelier " graine de jardinier" : aide le jardinier de la ferme dans ses travaux d'automne et plante ton petit pot

Atelier "masque des animaux de la ferme"

20h30 : Ouverture du bar associatif et produits locaux

21h projections 3 courts métrages sur des acteurs de changement au Brésil, Afrique et France

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 04 68 89 16 39 ou 09 79 17 83 31

21h Le Black Out - Montpellier (34) 5€

CHINEURS DE MONTPELLIER - PIÑATAÂ

21h Le JAM - Montpellier (34)De 15.00 à 18.00 €

FEST BRESIL 17

23h52Â Rockstore - Montpellier (34)13.8 €

CHRONOLOGIC

21h La Pleine Lune - Montpellier (34)



Pop-poetry et Folk-groove

GEORGES NOUNOUÂ

20h30Â La Cigalière - Sérignan (34) 17.8 €

AMADOU & MARIAMÂ Â

23h59Â Antirouille - Montpellier (34)5€(pASS CuLTuRE)/ 12€/15€

VOISKI LIVE - LUCA RUIZÂ

Cave Poésie - Toulouse (31 ) 14.8 €

ZOE BOEKBINDERÂ

18h Connexion Live - Toulouse (31)

9e en prévente / 12e sur place

Première étape du Festival Emergenza à Toulouse

SUGAR BONES, BAD MONKEYS, NOT FOUND YET, THE RYM X KELIT, EKOZ PROJECT, SIMONE!, DIAMOND COFFIN, MANGROOVE. Â

Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31) 18 €

ROCHE MUSIQUE LABEL NIGHT

20h Metronum - Toulouse (31) 23.8 €

LEPROUS + GUEST @LE METRONUMÂ

Dimanche 12 Novembre 2017

19h L'Usine à Musique - Toulouse (31)

Première étape du Festival Emergenza à Toulouse

LITTLEBALOUF, THE NEIGHBORS, BLAND, ATROCIRAPTOR, UNDISPUTED, HYDRASING, SALOME PERLI, AMTRACKÂ Â

17h30Â Carré Rondelet - Montpellier (34) 16.8 €

NESTOR VALDEZ

20h Secret Place - Saint-Jean de Vedas (34) 13.80 €

BOOZE AND GLORY

