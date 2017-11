agenda culturel du 03 au 06 novembre

Écrit par Kristina

/ 0 Note des utilisateurs:/ 0

Mauvais Très bien

Â

Vendredi 03 Novembre :

Venez célébrer la vie et la mort au Stop Pub Café (Ste Colombe 09)

A Thousand EYES presente la Dia de los Muertos - Soirée Lumiere Noire

Dj SPika / Dj Shakuray (Exotiks) / Triste Temps (Fine Ëlëctrönic) / A Thousand EYES (Cthulhu Sound System)Â

PAF: 5€





19h - Espace Culturel des Corbières

« ALLEZ ALLEZ ALLEZ », Théâtre

Entre fiction et théâtre documentaire

Entrée libre

Â

21h La Claranda à Serres

Sweetest Choice / speechless songs

7/6€

Â

21H30 au restaurant la Grange à BIZE MINERVOIS (11)

MEMPHIS BLUES COMBO- Style "Early Electric Blues"

Réservation: 04 68 48 18 90

Â

21h30 Le Bijou à Toulouse

VOLO (chanson française 2 guitares)

15/12€Â





Le FAM #10 Forum des Alternatives pour la Musique :

Soirée concert à 20h30 au Taquin à Toulouse

La FLIM en collaboration avec La Souterraine propose un plateau pop française underground avec :

Ernest Barbery (solo)

Le Flegmatic (ex Angil & the hiddentracks)

Bertrand Betsch

PAF 8/10 €

Â

18H30 - @ SALLE DU TRIUMPH - LODÈVE

TRAFIC - CIE MIMH

DANSE HIP-HOP

Spectacle à partir de 7 ans - Durée: 45 min

TARIFS: 4 / 5 / 8 €





20h - Secret Place à St Jean de Vedas

STOMPING #7 Pass 2 jours: 50€ adh / 1 soir : 28€ adh

JEROEN HAAMERS AND THE ZORCHMEN / Rock’N Roll, Psychobilly – Pays-bas

ASTRO ZOMBIES / Rock Psyschobilly – France

SCREAMING KIDS / Rock n Roll Psychosis – France

THE HIGHLINERS / Psycobily – UK

ATI EDGE AND THE SHADOW BIRDS / Wild Rockabilly - Hongrie

Â

22h Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

Hilight Tribe, Meiss, Sensifeel, Proper Lane             22 €

Â

20h30 Le Rex - Toulouse (31)

Malo' Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17.00 €

Â

20h30 Le Taquin - Toulouse (31)

Ernest Barbery - Le Flegmatic - Bertrand Betsch           8/10€

Â

19h30 Metronum - Toulouse (31)

Los Tres Puntos - Rasta Mitsouko - Les Frères PouetardsÂ

12€ Prévente / 14€ sur place

Â

19h Le JAM - Montpellier (34)

Afro Karaibean Jam   8.75 €

Â

23h59 Rockstore - Montpellier (34)

Konstantin Sibold Mylife DjsÂ

5€ (pASS CuLTuRE)/ 12€/15€//(+ FRAIS dE LoC)

Â

20h Salle Victoire 2 - St Jean de Vedas (34)

Cabadzi X Blier              De 13.00 à 15.00 €

Â

Théâtre de L'Ardaillon - Vias (34)

Les Copains D'abord     20 €





20h Willie Carter Sharpe - Montpellier (34)

Pablo Valentino Peck        Entrée libre





Samedi 04 Novembre :

La folle, l'inventive, la furieuse...

Descente du col de Festes !!

Route fermée entre Saint André et le col de Festes à partir de 13h

Départ de la descente 14h

Arrivée 16h environ

Batucada 11sambalek 16h30

Ouverture des portes des maillols 17h30

Balaphonik sound system 20h

VRACK 21h30

PAF: 8€ adhérents / 10€ tarif plein

Â

21h Salle du jeu du mail à Pamiers

Mets les Watts #9 –

Le Peuple de l'Herbe + BéléBélé Band (afro-festif) –– tarifs: 9€ à 13€





19h Connexion Live - Toulouse (31)

Neck Deep / 21.8 €

Â

Stage d’initiation à la permaculture à l’Ecovillage de Térra de Lutz (Rennes le château)

Ce stage d’initiation à la permaculture se déroule sur deux jours, dans une salle intérieure et avec des sorties sur le terrain. Il permet de découvrir et/ou d’approfondir les bases, les méthodes et la mise en application de la permaculture.

Au programme du stage :

SAMEDI

-Historique, éthiques et principes

-Le mouvement de la permaculture

-Les applications de la permaculture : Vie du sol, dynamique des forêts, gestion de l'eau , permaculture humaine

DIMANCHE

-Méthodologie du design : Observation, analyse sectorielle, analyse d'élément, zonage, typographie, « paterns »

-Exercice de design

-Présentation du design du lieu

Les intervenants :

Vincent Mermet : Ingénieur en agro-écologie, formateur sur le Vivant à Terrether (www.terrether.jimdo.com), CCP au Viel Audon avec Sacha Guégan (formateur du Bec Hellouin)

Théodora Schneider : Technicienne horticole, licence en sociologie, en démarche d'installation en maraîchage, CCP à Terre de Vent avec Judith Lashbrook

Participation financière : 100 euros (80 euros petit budget)

Date et horaires : Le 4 et 5 novembre de 9h-12h30 et 14h-18h30

Lieu de stage : A l'écovillage Térra de Lutz (www.terradelutz.org), au lieu-dit "Le Carla" à Rennes le Château (route de Rennes les bains)

Hébergement : chambre simple: 15 euro/nuit ; chambre double: 12 euro/personne/nuit ; dortoir à deux ou trois lits: 10 euro/personne/nuit

Repas : Petits déjeuners : 3 euros. Repas 100% bio ovo-végétalien: entrée, plat, dessert: 10 euros

> Matériel nécessaire: de quoi prendre des notes et dessiner, clé USB (si vous voulez récupérer des documents, des cours), habits chauds, chaussures de marche (pour la visite du lieu)

Inscription : par mail à Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. , places limitées





22h Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

Toulouse Dub Club #25         14.8 €Â             Reggae / Ragga / Dub

Â

20h - Secret Place à St Jean de Vedas

STOMPING #7 Pass 2 jours: 50€ adh / 1 soir : 28€ adh

BATMOBILE / Rock’N Roll, Psychobilly, Batmobilly, Rockabilly – Pays-Bas

THE RETARDED RATS / Neo, Psychobilly – Allemagne

THE JACK O’BONES / Psychotic rock n roll – UK

THE SILVER SHINE / Punk Rock n' Roll – Hongrie

LONG TALL TEXANS / Uk – Psychobilly

Â

Le Phare - Tournefeuille (31)

Soiree Lions Club Tournefeuille        15 €

Â

20h Le Taquin - Toulouse (31)

The Thorpedians                  10€ Prévente / 12€ Sur place

Â

20h30 Â Â Théâtre du Pavé - Toulouse (31)

Orca Noise Unit                      de 4€ à 15.8 €

Â

21h30 La Pleine Lune - Montpellier (34)

Mr Jack              Entrée Libre

Â

23h59 Le Dièze - Montpellier (34)

Chris Liebing Amandra Live Ruhbarb   17€/20€/23€ (+ FRAIS dE LoC)

Â

21h Le JAM - Montpellier (34)

Awek      13.75 €

Â

19h30 Rockstore - Montpellier (34)

Georgio + Invités 21.8 €





Lundi 06 Novembre :

Ronde de Vie propose : Cercle de parole et d'échange «Â Une Santé Autonome »

14h à 16h : Venez partager autour de petits et gros problèmes de santé. Le cercle est un moment convivial où on peut échanger nos expériences, nos trouvailles, nos recettes. Apprendre comment faire les teintures mères, se soigner par les plantes, créer ses propres cosmétiques, les causes psychologiques des maladies, par exemple… sont des sujets qui ont été et pourront être à nouveau abordés.

On peut venir pour se questionner, proposer et chercher ensemble des solutions naturelles pour favoriser notre santé tout en la prenant en main, en devenant plus autonome.

Amenez vos lectures, vos références, si vous en avez et avez envie de les partager.

Les enfants sont les bienvenus !

Pensez à leur apporter jouets ou livres

Inscription obligatoire auprès de Magalie Hurel: 0677281103 Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Â

Â