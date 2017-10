agenda culturel du 27 au 29 octobre

Écrit par Kristina

/ 0 Note des utilisateurs:/ 0

Mauvais Très bien

Â

Vendredi 27 octobre :

21h30 Au Café Plùm à Lautrec (81)

LES OREILLES D'AMAN

Musique klezmer et balkans

Â

LE SPOT EN ASSOCIATION AVEC LES MAILLOLS SONT HEUREUX DE VOUS PRESENTER : LA TENTE A SONS !

Festival itinérant de musique, composé d'artistes, de danseurs, plasticiens, comédiens, ... le collectif de la Tente à Sons pose ses bagages - et sa grande tente - dans la Haute Vallée de l'Aude pour la dernière étape de leur tournée ! A la rencontre d'artistes locaux (Les Entremuses, les Yog's, les Doigts d'Honneur, Michael Piangerelli), ils seront prêts à vous embarquer pour pas moins de 30 concerts, pendant 3 jours, répartis sur 3 sites.

Les 3 sites :

-La Tente à Sons : promenade F. Mitterand, Parking du Cirque, Espéraza (25, 26 et 27 octobre, à 19h)

Mystère Daoud (néo guinguette) – Délice (chanson française), EPLT (hip-hop fusion) – Les Clés dans les bottes (chanson festive) – RAGe (reprise Rage Against the Machine) – Mateo Mf (chason poignante) – Golden Parachute (Ragga folk pirate) – Yoé (guinguette moderne jukebox live) – Michael Piangerelli (electrocontent extrapop psychédélice)

Prix Libre

-Le Spot : place de l’Industrie, Espéraza (28 octobre en journée, de 10h à 18h) Adhésions 2€+ Prix Libre

-Les Maillols : avenue du Col de Festes, Festes St André (28 octobre en soirée, à 19h)

Â

14ème édition du ROOTS'ERGUE Festival à Sauveterre

OUVERTURE DES PORTES A 19H

ORIGINAL ROCKERS SOUND SYSTEM - 19H & 01H

PIERRE NESTA - 19H30

PABLO MOSES - 21H

YARED ZEDEK - 21H

SIR JEAN & NMB AFROBEAT EXPERIENCE - 22H45

KIBIR LA AMLAK - 23H

YANISS ODUA - 00H45

20/25€ la soirée

34/40€ pass 2 soirs

Â

21h au DB à Narbonne

LES BARBEAUX + LA BRIGADE DU KIF + SEBAH + DJT PURPLE

Concert de soutien à l’association Label ID et au DB

Prix libre





21 h au Théâtre Gérard Philipe à Montpellier

Spectacle de chanson française en trio "Bonfils et les Ostrogov"

Le tout accompagné de : guitares, clavier, ukulélé, sax ténor, mandoline, trompette, basse, chœurs, flûte, balalaïka, maracas, scie égoïne…

Â

Le Paloma à Nîmes

MÉDINE + DENIS SANTIAGO

TOUT SIMPLEMENT HIP HOP

LOC : 15/12€ ° SOIR MÊME : 18/15€

Â

Bijou - Toulouse (31)

Dbk ProjectÂ

13.8 €

Â

21h Connexion Live - Toulouse (31)

Les Femmes Sont Des Hommes Comme Les Autres!Â

Electro / 9 €

Â

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

Boussole House Party : Dj Sentiments + Boussole All StarsÂ

Â

21h Le Rex - Toulouse (31)

Bernardo Sandoval

16.8 €

Â

Columbine

20h Metronum - Toulouse (31)

20.00 €

Â

21h Le JAM - Montpellier (34)

Bounce Trio Feat. Serge LazarevitchÂ

11.75 €

Â

19h30 Rockstore - Montpellier (34)

Le Peuple De L'herbe Â

19.8 / 21.8 €





Samedi 28 octobre :

21h00 La Claranda à Serres

LES OREILLES D'AMAN

Musique klezmer et balkans

7 € / 6€ - adhérents

Â

LE SPOT, EN ASSOCIATION AVEC LES MAILLOLS SONT HEUREUX DE VOUS PRESENTER : LA TENTE A SONS !

-Le Spot : place de l’Industrie à Espéraza de 10h à 18h : Concerts et exposants

Bignol Swing, Les Entremuses (Bal Trad), Les Clés dans la botte (chanson festive) et Les doigts d’honneur (jazz swing).

Adhésions 2€+ Prix Libre

Â

21h au DB à Narbonne

Soirée latino : salsa, bachata, kizomba et reggaeton

5€ sur place

Â

Le Paloma à Nîmes

BATTLE MINOTS

HIP HOP – GRATUIT

Â

Fête de la Châtaigne à Fa

Les Volontaires des villages de la Haute Vallée de l'Aude sont invités à représenter leurs communes avec leurs récoltes de châtaignes. Une pesée sera alors faite et déterminera ensuite le lieu où nous renouvellerons la fête l'année prochaine

11H Accueil en Fanfare avec LES ARTPAILHOUS (11) devant le Café de FA

12H DÉFILÉ & PESÉE

12H30 REPAS DANSANT AVEC LE P'TIT ORCHESTRE DE ST-CYP (31)

Assiette " délice d'automne"+Déssert = 10euros / OU 9euros sur réservation ( 0689132253)

16H L'AUTOMNE CONTÉ PAR LES TISSEURS DE RÊVES

18H SCÈNE OUVERTE pour tous!

20H CONCERT AVEC LA RESKAPE (66)

ANIMATIONS, SURPRISES, CHÂTAIGNE GRILLÉES OFFERTES, EXPOSANTS FÉERIES AUTOMNALES

Â

18h30 Maillols à Festes et St André

Collectif regroupe une quarantaine de personnes, professionnels et amateurs, musiciens, danseurs, plasticiens et innove toujours en proposant des spectacles multi-facettes, mêlant chanson française, polyphonie, guinguette cabaret, rock, jazz swing, rap, flamenco, et autres musiques du monde.

Cette année ils réalisent un festival itinérant qui fera escale dans la haute vallée du 23 au 29 octobre prochain.

En partenariat avec les Maillols, Le chat dans la gorge organise une soirée concert dans notre chère salle associative!

Au programme:

8 groupe bordelais et des groupes locaux : Les clés dans la botte, Bignol Swing, Yoé, Mateo MF, Le cri d'Icare, Et pourtant elle tourne, Rosewood hill, Les Entremuses, Mystère Daoud, Les Yog’s, Golden Parachute, Yoé, Matéo MF...Pour une soirée riche en concerts !

Pour l'occasion les Maillols se doteront d'une deuxième scène !

Ouverture des portes à 17h, début des concerts 18h / Restauration sur place

PAF: 8€ / 6€ pour les adhérents Maillols. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Â

La Grangette à Montbrun Bocage (09)

A partir de 19h: Cuisine Populaire - un délicieux repas végétarien pas cher

A 20h30: SITAR SONIC - Formidable concert danse fusion sitar avec le célèbre Paco et sa chanteuse Sihanama

Â

19h Salle du Foyer à ALBAS Â

« ATTIFA DE YAMBOLÉ », Théâtre, La Soi-disante Cie (31)

Tarif unique : 8€

Réservations auprès du festival «Â Vivons Théâtre en Corbières » au 06 30 14 31 18

Â

21 h au Théâtre Gérard Philipe à Montpellier

Spectacle de chanson française en trio "Bonfils et les Ostrogov"

Le tout accompagné de : guitares, clavier, ukulélé, sax ténor, mandoline, trompette, basse, chœurs, flûte, balalaïka, maracas, scie égoïne…

Â

14ème édition du ROOTS'ERGUE Festival à Sauveterre

OUVERTURE DES PORTES A 19H

ORIGINAL ROCKERS SOUND SYSTEM - 19H & 00H

PEOPLE IN THE WOODS - 19H30

RYON - 21H

WILLASOUND MEETS TWAN TEE - 22H

JUPITER & OKWESS INTERNATIONAL - 23H

DANAKIL - 00H45

NOMADIC MASSIVE - 02H45

MAASAI WARRIOR - 02H

Â

21h Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

MØme - 22 €

Â

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

By Mind sound vector : Dj Nick ( Italie ) + Alex K + Roduma ( house & techno )Â

Â

20h Le Rex - Toulouse (31)

8°6 Crew - The BerbiseyansÂ

14€ Prévente / 17€ sur place

Â

19h Metronum - Toulouse (31)

L'esprit Du Clan , Alea Jacta Est, In Other Climes, Real DealÂ

Dark / Metal - 16.8 €

Â

21h Le JAM - Montpellier (34)

Paco Sery  Surnommé le batteur de rêve Mélange subtil entre Groove funk world.

17.8 €

Â

23h45 Rockstore - Montpellier (34)

John Talabot Â

11.8 / 13.8 €

Â

20h Salle Victoire 2 - St Jean de Vedas (34)

Columbine

20 €

Â

Â

Dimanche 29 octobre :

17h / FONTCOUVERTE / Domaine Mingraut

« ATTIFA DE YAMBOLÉ », Théâtre, La Soi-disante Cie (31)

Tarif unique : 8€

Réservations auprès du festival «Â Vivons Théâtre en Corbières » au 06 30 14 31 18

Â

Dans le cadre des " Petits Concerts entre Amis"

17h30 à la Métairie à Carcassonne

SITARSONIC & SIHANAMAÂ : ELECTRONIC INDIAN VIBES

Paco au Sitar et la belle Sihanama au chant et didgeridoo

De l'electro-ethnique pour finir la semaine !

Paf : 5€

Â

20h – Secret Place – 12€ adh

THE SPUNYBOYS

+ THE RUNAWAYZ

Rockabilly – UK

Â

19h au DB à Narbonne

Soirée Trash Metal/Death

Angelus Apatrida (Portugal)

No return – Bonescraper – sexplush

18/15€

Â

L’exposition « La tête dans les étoiles » de l’artiste peintre Audrey BALES est prolongée jusqu’au 20 novembre 2017 à la Maison de la Région à Carcassonne.

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Entrée libre