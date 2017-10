agenda culturel du 13 au 15 octobre

Écrit par Kristina

/ 0 Note des utilisateurs:/ 0

Mauvais Très bien

Â

Vendredi 13 Oct. :

21h30 au Bijou Toulouse

CLAUDE FÈVRE & ÉMILIE MARSH  12/10/8/6€Â

Â

20h30 FOYER MUNICIPAL DE ROUVENAC

Les ethnies du Nord Laos :

Voyage à travers des paysages de montagnes et de forêts à la rencontre des ethnies les plus reculées de cette région du Laos. Certaines farouches, d'autres très hospitalières, elles nous ont offert malgré leur très grande pauvreté leur cœur et leur amitié.

Mais qui pourrait imaginer que leur avenir est compromis par un désastre écologique et une politique économique périlleuse pour leur santé !

Nous vous proposons de découvrir la vie de ces ethnies et les dangers qui les menacent dans le grand tourbillon de la mondialisation."

Entrée gratuite

Â

20h30 à la Claranda à Serres

LES CONVIVIALES

Nos livres Coup de cœur - Spécial Polar

19h30 repas sur réservation

Â

12h12 - Médiathèque (Perpignan)

Une heure concert  avec... Sarah MURCIA

Â

18h30 - Salle Cocteau - Théâtre Municipal (Perpignan)

Guillaume SEGURON "Nouvelles Réponses des archives"

Â

20h30 - Théâtre Municipal (Perpignan)

DADADA Trio + Sarah MURCIA "Never Mind the Future"

Â

20h à la Salle polyvalente Alzonne

Monotone Lab : Transmissions ,The outher limits ,ciné-concert

Gratuit

Â

18H30. Cinéma du Château Vargoz

Nous vous invitons à la projection du film réalisé dans le cadre des stages cinéma.

Â

21h au dB Narbonne

GROOVY SHIVA + KORTTEX + LOVE AND KAOS

Prix libre

Â

19h00 à la Maison des Mémoires - 53, rue de Verdun à Carcassonne

« Du bout des doigts sur la poussière » Déambulation poétique autour de Joe Bousquet

Entrée gratuite sur réservation au 06 81 64 29 94

Â

21h Altigone - St Orens (31)

KOUNA

15.80 euros

Â

18h30 Automne Club - Toulouse (31)

JULIEN ALOUR 5TET Jazz / Blues / Gospel

5 €

Â

21h30 Automne Club - Toulouse (31)

DE LA TRADITION AU CUBOP Jazz / Blues / Gospel

5 €

Â

20h L'Usine à musique - Toulouse (31)

DISTORTION RIDE, MAD C, RIVIẼREÂ Psychedelic / Blues / Metal / Rock

Prix libre

Â

23h Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

TAPAGE NOCTURNE : HERETIK & FRIENDS Electro

18 €

Â

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

BY FLASH : JACK DE MARSEILLE + JAMES + BROCK LANDERS

Â

20h Le Phare - Tournefeuille (31)

CABALLERO & JEAN JASS + JAZZY BAZZ + SETH GUEKO + GRACY HOPKINS Rap / Hip hop

24.8 €

Â

20h30 Le Rex - Toulouse (31)

RUFUS BELLEFLEURÂ

12 €

Â

20h30 Salle Nougaro - Toulouse (31)

GAUVAIN SERS

17.80 €

Â

20h30 salle polyvalente - Gratentour (31)

CASTANHA É VINOVELÂ

Â

23h59 L'Antirouille - Montpellier (34)

ACID MACHINES

9.80 €

Â

20h30 La Cigalière - Sérignan (34)

EMIR KUSTURICA and the smoking orchestra

De 14.80 à 33.00 €

Â

20h Le Domaine d'o - Montpellier (34)

BATLIKÂ

17.80 €

Â

21h Le JAM - Montpellier (34)

OFFGROUND TAG

13.75 €

Â

21h30 Red Turtle Café - Montpellier (34)

MR JACKÂ

Entrée Libre

Â

19h30 Rockstore - Montpellier (34)

YANISS ODUA

De 24.80 à 25.80 €

Â

21h Rockstore - Montpellier (34)

ATLAN - LION TOUR 17/18

21.00 €

Â

20h30 Salle Georges Brassens - Lunel (34)

LUCKY PETERSONÂ

30.70 €

Â

Â

Samedi 14 Oct.:

21H au dB Narbonne

PVC + SAX PEACE TOOLS + LES RATS CORDES se mettent au vert +YAKASSEME

Prix libre

Â

Salle des fêtes du Vernet d'Ariège 20h repas (8 € - repas enfant 4 €) Réservation avant le jeudi

Concert à 21h30 : CUARTETO TAFI

Musique argentine fusionnelle

10 € - 7 €

Â

18h30 - Théâtre Municipal (Perpignan)

Gilles CORONADO

Â

20h30 - Salle Cocteau -Théâtre Municipal (Perpignan)

Vincent COURTOIS, John GREAVES & Mark NAUSEEF + BROTHERHOOD HERITAGE

Â

10h à 17h La Fête de la Science

2ème édition à la médiathèque Montaigne de Frontignan

"Les sciences dans tous les sens"

Â

21h à la Claranda à Serres

Jehan chante Leprest et Nougaro / 10-8 euros

Â

De 9h15 à 17h30. à Lasserre du moulin, 11260 Saint Jean de Paracol

Découverte de la distillation et de l’utilisation des huiles essentielles et des eaux florales

Tarifs à 20€ de l’heure. Tarif réduit pour les particuliers : 50 euros/jour (troc possible)

Â

21h El Mediator à Perpignan

Yaniss Odua et Artikal Band plus Volodia et Booboo’zzz All Stars

18€/15€

Â

19h à la salle polyvalente les Bordes St.Arize

Théâtre G.R.A.I.NÂ : Histoire de fous par la Compagnie MMM

12,10 ou 8 euros

Â

20h -au Secret Place St Jean De Vedas

Concert : SALLIE FORD Â

14€

Â

21h Automne Club - Toulouse (31)

AFINCAO Jazz / Blues / Gospel - 5 €

Â

19h30 Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

SIDIFEST : SIDILARSEN + BLACK BOMB A + GOROD + SEVERNY FLOT

16.80 €

Â

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

RAW BOAT BY NAGUAL : IMRE KISS (HU) + SUNN BOO + MEKNES

Â

20h Metronum - Toulouse (31)

PANAMA BENDE Rap / Hip hop

16.80€

Â

21h30 salle polyvalente - Gratentour (31)

LES BALADINS D'ICARIEÂ

Â

20h L'Antirouille - Montpellier (34)

WILL BARBER

19.80€

Â

21h Le JAM - Montpellier (34)

JAM IN ROOTS #4

13.75 €

Â

19h30 Rockstore - Montpellier (34)

PONI HOAX + WINTER FAMILYÂ

19.80 €

Â

20h30 Salle de la Passerelle - Jacou (34)

ALEXIS HK "SEUL EN SCENE"

23.00 €

Â

17h Salle Georges Brassens - Lunel (34)

FRANCOIS HADJI LAZARO & PIGALLEÂ

13.80 €

Â

Â

Dimanche 15Â :Oct.

10h30 - Chapelle Saint Amans (Montauriol)

CEUX QUI MARCHENT DEBOUT

Â

15h au dB Narbonne

PIGALLE «Â Pouêt » spectacle dès 6 ans

Adultes 13/15€Â Enfant 10€

Â

19h Rockstore - Montpellier (34)

EMMANUEL PI DJOB Jazz / Blues / Gospel

8.80 / 11.8 0€

Â

20h Secret Place - Saint-Jean de Vedas (34)

MAD MEG

11.80 €