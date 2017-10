agenda culturel du 06/10 au 08/10

Écrit par Kristina

/ 0 Note des utilisateurs:/ 0

Mauvais Très bien

Â

Vendredi 6 Octobre :

21h / Espace Culturel des Corbières / Ferrals les Corbières

« LOVE I OBEY » La voix du blues et en même temps la voix du baroque

Tarifs : 14/12/6/4€

20h Chapi Fest - Conques sur Orbiel

Les Hurlements d’Léo - Chanson rock

La P’tite Fumée – Tribal Trance

La Brigade du Kif – Ska rock

Le Sillon – Chanson Bohéme

14/12€ ou 10€ Pass concerts du 06/10 et 1€ carte Acti City

21h Prat de Cest (11)

Jazzébre présente GÉRALDINE LAURENT «AT WORK»

La saxophoniste au centre d’un quartet virtuose est l’invitée de La Distillerie, association particulièrement investie dans la diffusion du jazz dans la région narbonnaise.

15€

Les 6-7 et 8 octobre à Armissan (Aude), le collectif Mutvitz 11 vous donne rendez-vous à la première édition du Festival des Luttes Populaires.

Aujourd'hui, comment s'inspirer des luttes d'hier pour mieux construire demain ? L'objectif de ces journées est de comprendre, échanger, inventer, autour de luttes d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs.

Rencontres, projections, temps festifs et conviviaux sont au programme sur tout le week-end des 6, 7 et 8 octobre, avec possibilité de camping sur place.

19h Spectacle «Â 1907 La révolution du petit vigneron par Hélène Bardot

21h Projection : La guerre du vin de Sébastien Le Corre

Participation libre et bienvenue

Bijou - Toulouse (31)

L'école Du Magret D'argent 9.8 €

Nom de l'exposition : "La tête dans les étoiles"

Artiste/peintre : Audrey BALES

Lieu : Maison de la Région

Adresse : 26, rue Antoine Marty - 11000 CARCASSONNE

Dates exposition : du 6 au 27 octobre 2017

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Gratuit

Du 06 au 14 octobre 2017 : Mon nom n'est pas sur ma porte

Pour sa dixième édition, le festival SURREALIZM s'attache plus que jamais à apporter un éclairage sur la vie et l'œuvre du poète Joe Bousquet par le biais de la création contemporaine en invitant le comédien Lionel DRAY.

Nous vous proposons un rendez-vous à la Maison des Mémoires - 53, rue de Verdun à Carcassonne

Ce vendredi 06 octobre 2017 à 19h00 :

« Du bout des doigts sur la poussière » Déambulation poétique autour de Joe Bousquet - création de Zé Régalia Théâtre

Entrée gratuite sur réservation au 06 81 64 29 94

Festival de La Bohème à Muret : Vend & Sam

TRYO, Smokey Joe and the Kid, Imam Baildi, Aalma dili, Slivo eletricklub

22,80€ prévente / 32,80€ pass 2 jours en prévente

18h45 Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

La France Dort #10 : The Decline + Brassen's Not Dead + If Renaud Was A Punk + Manor Freaks + Le Rang Du Fond + Marcel Dorcel Et Son + Orchestre De Merde

13.70 €

20h30 Salle Nougaro - Toulouse (31)

Carmen Maria Vega Â

20.8 €

21h Le JAM - Montpellier (34)

Conjunto Jaleo / 11.75 €

19h30 Rockstore - Montpellier (34)

Satyricon / Metal

23.80 €

20h Secret Place - Saint-Jean de Vedas (34)

Les Sales Majestes / Dark / Metal

16.8 €

20h Théâtre Gérard Philipe - Montpellier (34)

Didier Super : Ta Vie Sera Â

19.8 €

Samedi 7 Octobre :

20h aux Maillols à Festes et St André

36 ans de Radio BALLADE / 5€

Alistair (World Locale) / world music

Son of Slack / rock psycho-primitif

Infected Paradise / metal-rap

Alex (L’Entracte) / drum’n’bass

Natural Zao (Reggae Show) / reggae-ragga





18h VINIFICHANSON #3 Ventenac Cabardés

MISS GUINDOULES DE LA POMPETTE (11) Chanson Franco-Occitane

ÉVELYNE GALLET (69) Chanson Française

Gratuit

21h - Salle de l'Union (Céret)

Kanazoé Orkestra (Burkina Faso / France)

Non à un projet éolien anti démocratique à Bouriège-Tourreilles

Appel à une manifestation pacifique le samedi 7 octobre à partir de 10h30 sur la place Carnot à Carcassonne

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

Zlatnichi (croatie) + Mat Denum + Morph 345

Les 6-7 et 8 octobre à Armissan (Aude), le collectif Mutvitz 11 vous donne rendez-vous à la première édition du Festival des Luttes Populaires.

Aujourd'hui, comment s'inspirer des luttes d'hier pour mieux construire demain ? L'objectif de ces journées est de comprendre, échanger, inventer, autour de luttes d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs.

Rencontres, projections, temps festifs et conviviaux sont au programme sur tout le week-end des 6, 7 et 8 octobre, avec possibilité de camping sur place.

21h Concert Du Bartas & Tchayok

Participation libre et bienvenue

Festival de La Bohème à Muret :

Zoufris Maracas, SoomT Live Band, Mon côte punk, Sir Jean & NMB Afrobeat Experience, Kham Kalo

22,80€ prévente / 32,80€ pass 2 jours en prévente

21h Altigone - St Orens (31)

The Glossy Sisters

De 6.80 à 16.80 €

20h Musée St Raymond - Toulouse (31)

Poni Hoax + Rusty Bells  Pop Rock

19.8 €

23h30 L'Antirouille - Montpellier (34)

Label Keep On Going

12.8 €

20h30 Rockstore - Montpellier (34)

Fishbach Â

24.10 €

20h30 Salle Jacques Brel - Prades le Lez (34)

Nicolas Jules Â

16.80 €

19h30 Salle Nelson Mandela - Capestang (34)

Festi's Dead : Les Sales Majestes, Goulamas'k, Les Sols Cires Et La Fanfare Du Peuple De L'orb.

11.80 €

19h Secret Place - Saint-Jean de Vedas (34)

Rockabilly Night #3

23.80 €

20h Théâtre Gérard Philipe - Montpellier (34)

Didier Super : Ta Vie Sera Plus Moche...

15.8 / 19.8 €

20h30 Théâtre Samuel Bassaget - Mauguio (34)

Gunwood

19.7 €

Dimanche 8 Octobre :

11h VINIFICHANSON #3 Ventenac Cabardés

U.S.B. (11) Chanson Franco-Occitane

LES IDIOTS (81) Chanson Française

Gratuit

Saint-Cyprien (66) : Jazzébre présente

«L’ECHAPPÉE DU ZEBRE» + PIQUE-NIQUE MUSICAL AVEC GÉRALDINE LAURENT «AT WORK»

• 10h - Départ des cyclistes (PERPIGNAN - Place de la Victoire)

• 12h30 - Pique-nique + concert (SAINT-CYPRIEN - Jardin des plantes)

Gratuit

18h Bada Bing à Nîmes

Dirty Fences / 7€

Les 6-7 et 8 octobre à Armissan (Aude), le collectif Mutvitz 11 vous donne rendez-vous à la première édition du Festival des Luttes Populaires.

Aujourd'hui, comment s'inspirer des luttes d'hier pour mieux construire demain ? L'objectif de ces journées est de comprendre, échanger, inventer, autour de luttes d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs.

11h45 Pésies avec Marie Coumes

12h30 Fanfare du Minervois

Participation libre et bienvenue