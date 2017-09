agenda culturel du 29/09 au 01/10

Écrit par Kristina

Vendredi 29 septembre :

21h Jazzébre -Casa Musicale (Perpignan)

Giulia VALLE Trio + Sylvain RIFFLET "Mechanics"

20h30 Espace Cathare à Quillan, Concert : Lassita

L'Art s’invite à Magrie

11h Visite des écoliers rencontre intra-scolaire

18h Avant-Première, concerts avec Ronja Johnson&Stan Adler

En journée : Courts Métrages, Lectures, Contes, Clowns, Ludothèque, Spectacles de rue

Du 27 septembre au 1er octobre Castelnaudary déroulera donc son tapis rouge pour accueillir son Festival d'Automne co-organisé par les Amis du Cinoch' et le cinéma VEO la Halle aux grains! La quatrième édition du Festival Cinéma d'Automne, c'est un programme riche et diversifié, avec entre autres des documentaires, des expositions, des thrillers, des comédies, des avant-premières.

Pour en savoir plus : www.cinemadautomne.fr

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ FAMILIALE (enfants aussi invités) à St Jean de Paracol de 20h à 23h à la salle des Fêtes.

ENVIE DE JOUER, RIRE, IMAGINER, CHANGER SES IDÉES, APPRENDRE...

AMENEZ VOS JEUX PREFERES

Participation libre

21h00 Le dB - Narbonne

DJ / Bubble bass

Gratuit

22ème édition Internationales de la guitare –

20h30 Les Dômes de Rivesaltes

Mountain Men

17.00€

Samedi 30 septembre :

18h30 à la Galerie L’Etang d’Art à Bages.

Une exposition des œuvres de Geneviève Boussouar et Fabienne Laheurte

17h Cinéma Familia à Quillan cinespania : Maman a cent ans de Carlos Saura 1979

21h Cinéma Familia à Quillan cinespania : La Colére d’un homme patient de Raoul Arevalo 2016

L'Art s’invite à Magrie

11h Inauguration Apéritif offert discours et remise des prix

12h Concert Percussions : Botafogo Samba

12h30 Déjeuner Musical : La Tambouille

14h30 Concert Vocal : Quatuor vocal A Capela

16h30 Concert vocal A Capela

18h30 Le Bal Poussière venez danser avec Pat Von Essen

20h00 Soirée Concert avec le groupe Kif Kif

En journée : Courts Métrages, Lectures, Contes, Clowns, Ludothèque, Spectacles de rue

16h Salle des fêtes de Montréal Ouverture de la Saison de L’oreille du hibou

Théâtre d’ombres pour enfants 5 euros

19h APERITIF OFFERT et PRESENTATION DE LA SAISON REPAS (14€ / 8€ pour les enfants)

20h45 CONCERT GRATUIT NATHALIE ELBÉ - La chanson dans tous ses états

Réservation des repas Tél: 06 52 06 61 87

21h à la Claranda à Serres

Maloya Jazz Xperianz : groovy Maloya

10/8€

18h30 Foyer Couffoulens

Apéro musical et concert

Bugarach se tiendra la 19 éme Course des Cimes.

Toute la journée vous pouvez: assister ou participer aux courses à pied, profiter des bonnes affaires, manger de bons petits plats et pâtisseries maison, gagner au tombola, tout en admirant le magnifique panorama!

A cette occasion, les écoles de Bugarach et Rennes les Bains organisent leur célèbre vide-grenier!

2€ le mètre linéaire, joindre Jean-Pierre au 06.83.54.31.30.

21h00 APOSTROPHE - Montolieu

Jazz à la Manufacture : Jazz avenue

Libre

22h30 Le dB - Narbonne

DJ / La nuit tropicale - Ragga, dance hall...

Gratuit

21h00 Capharnarhum - Béziers

Iration Faya Crew en concert / Reggae

N.C.

Dimanche1 octobre :

17h Cinéma Familia à Quillan Cinespania : Rara de Papa San Martin 2016

21h Cinéma Familia à Quillan Cinespania : Que dieu nous pardonne de Rodrigo Sorogoyen 2016

10h30 Jazzébre propose un Pique-nique musical et balade avec la Fanfare du Festival et The

Art Eixample of Canigo

Au Perthus (66) parking Fort de Bellegarde

L'Art s’invite à Magrie

11h00 Musique Classique avec la Lyre de Limoux

12h30 Concert Swing avec le groupe Elles Wing

14h30 Chorale de la Boulzane

15h30 Théâtre : Le Minotaure

16h45 Concert Swing avec le groupe Elles Wing

17h30 Tombola & Prix du Public

En journée : Courts Métrages, Lectures, Contes, Clowns, Ludothèque, Spectacles de rue

De 9h à 19h Les "Fermiers et vignerons du Haut Cabardès et de la Montagne Noire" vous ouvrent leurs portes. Ils vous accueillent pour vous parler de leurs métiers et vous faire découvrir leurs produits et leur vie !

Visites d'élevages, animation : atelier "laine", exposition sur la greffe et la culture du châtaignier