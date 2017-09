agenda culturel du WE

Écrit par KRis

Vendredi 15 septembre :

23h55 Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31) // BAD COMPANY UK, MY NU LENG, BREAKAGE

Electro 18 euros

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

INTERACTION BY QUINTESSENCE : DER PRIESTER + ANT 1 + TRES BIEN + CHLOE SCALESE

18h30 Théâtre du Pavé - Toulouse (31)

FANFARE GOD SAVE THE CUIVRES entrée libre

19h30 la Claranda à Serres : les Convivales

Des grandes tablées, repas à 19h30 avec un menu unique et une soirée pour partager

Réservation conseillée au 04.68.74.38.05

20h30 : Les produits ménagers sont, pour la plupart, peu "copains" avec l'environnement et la santé des usagers. L'association Naturellement Chouette sera de la partie pour nous proposer ses alternatives.

Gratuit

19h00 CONCERT - SUDDEN DISASTER

V&B Carcassonne - Carcassonne

Groupe de rock/metal.

Gratuit

19h-22h

CARCASS'RÉPARE!

Local des Petits Débrouillards - Carcassonne

Mise à disposition d'outils et de matériels pour faire toute les réparations possibles et imaginables ( vêtements, meubles, appareils électriques,...

Libre

21h00

CONCERT DU JUBILE DES CHŒURS DU LAURAGAIS

Abbaye Caunes-Minervois - Caunes-Minervois

Gratuit

20h00

CONCERT - LES OLDIES

V&B Narbonne - Narbonne

Gratuit

19h30

CONCERT - CHANSONS DU SUD ET D'AILLEURS

Village Saint-Nazaire-d'Aude - Saint-Nazaire-d'Aude

N.C.

19h00

CONCERT DE SOUTIEN AUX ÎLES ST MART ET ST BARTH

Cosmopolithèque - Béziers

Libre

Aquatinte et Tintamarre reprend son rythme d'exposition. Thoni Bourde il investit l'Aquatinte galerie. 20 route minervoise. CARCASSONNE.

18h30 Conférence sur les perturbateurs endocriniens avec Pierre Micheletti (médecin)

Salle la Cigale à Quillan.

Médecins du Monde vous invite à une soirée débat autour du thème des perturbateurs

Endocriniens. Pour toute information, Médecin du monde Haute Valée de l'Aude, 07.60.25.23.49

La conférence sera suivie d'un cocktail.

21h30, LES ACIDES_ Animés (Toulouse au Théâtre d'impro') 8/5€

20H-23h au Gazette Café – Montpellier –

Entrée Libre

20h : Projection du film « Zuloak » de Fermin Muguruza

22h : Général Cosmos (Folk Grunge Psychédélique Rock/Mtp) :

21h au Le dB à Narbonne

Ludwig von 88_ Rock FR + Soufflette_Poésie Alt + Dj Zangief

Entrée 20 euros

Samedi 16 septembre :

23h55 Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31) // PAULA TEMPLE, STEFFI, REBEKAH, ANETHA

20 €Electro

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

JORGE CAIADO (LISBONNE) + DALE COOPER + DJ CAMISOLE

18h30 Les Abattoirs, - Toulouse (31) RICARDO VILLALOBOS, HABB.

25 €

19h Metronum - Toulouse (31) FLESHDOLL + DEATHAWAITS + SOYZ BEAR

9.8 € Dark / Metal

Théâtre du Pavé - Toulouse (31) UN PAVE DANS LE JAZZ

15.8 €

Journées Portes Ouvertes organisées par l'association EDEN au Dojo d'Espéraza, Place de l'Industrie

Samedi 16 dimanche 17 septembre 10h00 - 18h30 – Gratuit

Des cours-découverte de 45 min. entrecoupés de moments circulades propices aux échanges avec les intervenants du DOJO. Des démonstrations de Qi-Gong, tai Chi de l'éventail, Tsigra, et Tai Ji Quan, avec Ghislain et Daniel. Suivies de séances découvertes et d'une présentation de la formation professionnelle et des cours de Nutrithérapie énergétiques et Naturopathie familiale. Pour plus d'informations 06.09.61.25.37

20h30 au Stop pub café à Ste Colombe sur I'hers

Soirée Slam , poésie, contemporaine avec Jordan aka Coolos Dena Mc du Prime Vers Crew

Gratuit

19h00 HUGO KANT @ LE PARADOX LA PALME

Libre

20h00

CONCERT POP-ROCK 90 : UNE AUTRE HISTOIRE

Diner 118 - Rouffiac-d'Aude

Gratuit

21h30

CONCERT DE "BOB'S NOT DEAD"

le Capharnarhum - Béziers

Punk musette.

N.C.

MUSIQUE

19h00

21h30

"THE OLDIES" EN CONCERT

Bar de La Place - La Caunette

Gratuit

19h00

MOBILOPHONE

Bar à vins La Cave - Siran (34)

Gratuit

19h00 et le dimanche 17 à 18h.Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le Théâtre dans les Vignes Hameau de Cornéze à Couffoulens présente UNE LECTURE EN MUSIQUE Fais un nœud à ton mouchoir » de et par Christine Cabantous, avec Thierry Alvarez au piano

Tarif unique 15€ comprenant la lecture en musique, un buffet et une boisson, Visites du Théâtre (gratuit sur réservation.)

22h00, A l'occasion de la foire festival « biotomn » A Gaillac-Toulza (31, près de Saverdun).Venez découvrir ou redécouvrir « Danser sur les frontières ». Le concert-bal nomade de Didier Dulieux et Eric Boccalini. Possibilité de restauration sur place Rés. Repas : 06 52 17 01 54

Dès 17h00 jusqu'à 23h00: Salon du Belvédère – Le Corum -

Esplanade C. De gaulle – Montpellier – Free –

Bobkat 65 (Garage 60s Teen Beat – Espagne)

22h30 au Le dB à Narbonne

Dj G.Fuel Hip-Hop Rock us

Entrée Gratuite

19h00 CHE SUDAKA sera en concert à Puissalicon (34), dans le cadre du Festival des Vendanges de Puissalicon.

21h00 à la Claranda à Serres

Cadres Sup. / Swing dansant

Participation libre

Dimanche 17 septembre :

18h30 Espace Culturel des Corbières Ferrals les Corbières « ENSEMBLE de Danse » Cirque, par la Cie Jupo

18h00

CONCERT MEMPHIS BLUES COMBO

O Vieux Tonneaux - Peyriac-de-Mer

Gratuit