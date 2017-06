Agenda du WE

Écrit par 2Ny

VENDREDI 09 JUIN

21h30 La Claranda à Serres

BAB AL CORASSAN - Rencontre Occitanie Asie centrale

Spectacle présenté dans le cadre de TOTAL FESTUM 2017 en collaboration avec l'association 11 BOUGE et le soutien de la Région Occitanie.

7€ / 6€ adhérents

19h30 au Club 620, 11 FONTIERS CABARDES

DOC LOU & JEFF H (Old School Rockin'Blues)

18h30 Les Maillols à Festes St André

En 2017 le CABARET se met à la BD !! 5 €/7€

Musiciens, comiques et comédiens...professionnels ou amateurs se succéderont sur la scène des Maillols

Nom de l'exposition : "Images de Cirque"

Artiste/peintre : Hugues RENCK

Lieu : Maison de la Région à CARCASSONNE

Dates exposition : du 9 au 30 juin 2017

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Gratuit

Festival du carnet de voyage de Carcassonne du Vendredi 9 au Dimanche 11 Juin 2017

Cette année, le festival se déroule aux Halles salle Prosper Montagné.

Au programme 32 carnettistes invités, 10 conférences, des ateliers, des expos.

Entrée gratuite (participation libre mais nécessaire)

DIRTY Spring Edition

23h00 Bikini

S.P.Y + MISANTHROP + LSB + DLR + SYNERGY + VJ RABBITKILLERZ

Préventes (H.F.L) : 16€ Sur place : 18€

Le Boleg'al Sol#1

20H30 LA REDORTE (11)

LES MISS GUINDOULES DE LA POMPETTE - Paillettes & Balèti

LOU DAVI - Dub'Oc

GOULAMAS'K (34) Ska / R'Oc

!! GRATUIT !!

21h30 au Bijou à Toulouse

FÊTE ECO CITOYENNE DE LA CROIX DE PIERRE – GRATUIT

18h30.Vernissage de l'exposition de TITOS KONTOU Peintures, sculptures et installations- MixArtMyrys - Toulouse

19h Soirée Wild Rock sur le Plateau de Sault à la salle des fêtes de Rodome, avec le groupe toulousain Silly Walk (style wil rock/punk 77) et les doigts d'Honneur en 1ere partie

PAF 2€

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

PURISTES - HOUSE MUSIC : TERENCE:TERRY: (MADRID) + SIMON ERAR + JØH-N

Le Db - Narbonne (11) SOIRÉE DÉCOUVERTE !

SMASH THE SILENCE + FABULOUS WHIP 21h Prix libre

Le Kiosque - Maury (66) VOIX DE FEMMES 2017

ROCKY, OFENBACH, JABBERWOCKY 20h

30 € PASS 2 JOURS 53 €

Metronum - Toulouse (31) SOFIANE 20h30 20 €

Paloma - Nîmes (30) THIS IS NOT A LOVE SONG FESTIVAL 2017

-Indie Music Festival à Nîmes - Du 9 au 11 juin 2017. Organisé par l'association Come On People - Pass 1 jour : 35,00 € PASS 3 J: 83 €

THE BLACK ANGELS, PRIMAL SCREAM, JAKE BUGG, ECHO AND THE BUNNYMEN, MODERAT, THEE OH SEES, SLAVES, TURBONEGRO, FLYING LOTUS, TEENAGE FANCLUB, ROYAL TRUX, FRANK CARTER, POND, DANNY BROWN ETC

21h Rockstore - Montpellier (34)

CACHIVACHE QUINTETO 13 €

20h Salle 57 - Toulouse (31)

NOUS GARO 15 €

19h Salle Victoire 2 - St Jean de Vedas (34)

I LOVE PATIO : ZOB + BAGHZ + THE NATURAL SEED GRATUIT

20h30 Théâtre Molière - Sète (34)

SERGE TEYSSOT-GAY & RODOLPHE BURGER - de 8 à 21€

19h Théâtre du Grand Rond - Toulouse (31)

BASTOON ET BABOUSCHKA - gratuit

SAMEDI 10 JUIN

Clôture de la saison culturelle Cric et Crac :

DES 19H Parc des Figuères - Capendu

GRATUIT - Tout public

Amenez votre pique-nique, on se charge du reste ! Apéritif offert

Concert occitan : HUM (occitan-rock, jazz et world musique)

En déambulation pendant le pique-nique

21H Théâtre de rue : Ma vie de grenier (+ 8 ans)

Compagnie Carnage Productions

21h30 La Claranda à Serres

CUARTETO TAFI - Musiques d'Argentine

7 € / 6€ - adhérents

Le Boleg'al Sol#1

20H30 LA REDORTE (11)

LES MISS GUINDOULES DE LA POMPETTE - Paillettes & Balèti

COURTIAL X KOGANE - Power Duo R'Oc

DOCTORS DE TROBAR - Rap Oc

!! GRATUIT !!

L'association "L'Art s'invite à Magrie" a le plaisir de vous convier à une

JOURNÉE FESTIVE POUR LES ENFANTS AUTOUR LE L'ART

14h00 à 17h30 à L'Escolo – rue des Ecoles – 11300 Magrie

Au programme des festivités

- Projection de court-métrage

- Exposition des élèves

- Exposition des artistes Zarno Patamodeleur, Micham, Marie-Hélène Roger, Yaël Jacotey

- Spectacle de clown (avec l'association des clowns des hôpitaux « Rigolo Pito »

- Contes (avec Dominique, le Conteur Boulanger)

Participation Libre

21h30 Salle des fêtes du Vernet d'Ariège

CLARA SANCHEZ - Chansons françaises

Concert à: 10 € - 7 € (adhérents ACME, AFTHA et MJC)

Gratuit pour les moins de 13 ans.

2ème édition de la grande vente de livres d'occasion organisée par l'AMICALE LAIQUE DE CARCASSONNE. Cet évènement se déroulera toute la journée non-stop de 10h à 18h.

Tables à la location (10€ la table de 2m).

Renseignements et informations: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ou 04.68.25.24.74

Galerie Remp-arts à DURBAN-CORBIÈRES expo des Photographies de David SAMBLANET

Vernissage le samedi 10 juin 2017 à partir de 18 h

Exposition du 10 juin au 15 juillet 2017

19h à DAUMAZAN, salle « Léo Ferré »

SORCIÈRE(S) ! Compagnie Toron Blues (31)

Duo de cirque et vidéo tout public, à partir de 5 ans – 50 mn

TARIFS 12 €, 10 € (réduit), 8 € (abonnés Arlésie et Estive),

14 h Devant la salle polyvalente de Grazac (31)

FESTIVAL RRRR

WEC FAMILY, DIEGO PALLAVAS, BÉLÉ BÉLÉ BAND, CROSS ROAD, ET LES CRAZY DUCKS Gratuit...

Kawit le Clown, les Jeux d'Ebène et la maquilleuse artistique Magik Faces.

Des artistes viendront également présenter leur travail, qu'il s'agisse de peinture, sculpture, vêtements ou tatouage et piercing, il y en aura pour tous les goûts !

A 19 heures, place aux concerts !

Entre les concerts prendront place des sessions sculpture/découpe sur acier avec Fire With Jack.

20h Le Bikini - Ramonville St Agne (31)

LE CHANT DES COLIBRIS AVEC : ARTHUR H, IZIA, ALBIN DE LA SIMONE ET BIEN D'AUTRES 12€

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

CHAMP'CAIN RECORDS INVITE : MATT MINIMAL + SOPHONIC B2B XPLCT + ANIMALS IN CAGE + DESIREE LOUVE

21h Le Db - Narbonne (11)

SOIRÉE LATINO / LATINCLUBBING AVEC UBALDO ET PATRIZIO ! 5€

20h Le Kiosque - Maury (66)

VOIX DE FEMMES 2017 : CLÉA VINCENT, DELUXE 30 €

19h Les jardins clos - Marignac-Lasclares (31) AWEK, PULCINALLA, ELASTIC BAND 15 € et 13 €

Blues moderne.

Paloma - Nîmes (30) THIS IS NOT A LOVE SONG FESTIVAL 2017 – 18h Pass 1 jour : 35€

THEE OH SEES, GRANDADDY( annulé), PRIMAL SCREAM, ECHO AND THE BUNNYMEN, JAKE BUGG, HMLTD, REQUIN CHAGRIN, ROCKY, JOHNNY MAFIA, BROR GUNNAR JANSON, HIDDEN CHARMS, LE SUPER HOMARD, LES GRYS-GRYS

20h Salle 57 - Toulouse (31) NOUS GARO 15 €

19h Théâtre du Grand Rond - Toulouse (31) BASTOON ET BABOUSCHKA gratuit

18h Village - Lavaur (81) FESTIVAL ROCK & CARS - Entrée gratuite

15h00 Balade voitures et motos, visite des caves du Domaine d'En Segur et dégustation.

17h00 Expo voitures / stands / restauration sur place

18h00 THE GRAVE ROBBERS (Psychobilly)

20h00 Dr FEELGOOD (Pub Rock)

22h00 EDDIE AND THE HOT RODS (Pub Rock)

24h00 GOOD EVENING MR JACK (Rock'n'Roll)

DIMANCHE 12 JUIN

Dans le cadre des " Petits Concerts Entre Amis", Le Royaume-Uni et L'Amérique à La Métairie de Carcassonne.

Des violons, de la harpe," du washboard ", des guitares ... ! :)

17h30 La Métairie

IMPOSSIBLE STRING BAND

Paf: 3€ et plus si affinité...

Stages animaux pour enfants à Rouvenac, pour les enfants de 7 à 14 ans, la participation est de 15€ la journée avec pique-nique partagé (10h30-17h), 12€ si vous avez plusieurs enfants (+ 5€ d'adhésion annuelle à l'asso pour l'assurance) du Lundi 19 juin-au Jeudi 29 juin.

Le lieu : dans une ferme en pleine nature à Rouvenac

Renseignements et inscriptions au 06 89 09 21 29

9h à 19h – Secret Place –St Jean de Vedas

PUCES ROCK #6 - GRATUIT

15h THE DESPERADOS - Rock'n'Roll – Santa Ana California

17h SCOTT H BIRAM - Blues Punk Country – Texas

+ DJ MARK 666

18h Paloma - Nîmes (30) Indie Music Festival à Nîmes - THIS IS NOT A LOVE SONG FESTIVAL 2017 –

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD, THE BLACK ANGELS, DEATH GRIPS, TEENAGE FANCLUB, SLAVES, POND, FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES, ROYAL TRUX, BARONESS, WHINTEY, MICK JENKINS, LAURA SAUVAGE, MOFO PARTY PLAN + Les Grys-Grys Pass 1 jour : 35,00 €

Village - Lavaur (81) FESTIVAL ROCK & CARS

Entrée gratuite à partir de 13h

09h30 Balade voitures et motos sur commune de Marzens, buffet campagnard offert.

12h00 Expo voitures / stands / restauration sur place

13h00 FRED CRUVEILLIER BLUES BAND (Blues)

15h00 GUNSHOT (Rockabilly)

17h00 Remise des prix voitures et motos

17h30 FRED CRUVELIER BLUES BAND (Blues)

MARDI 13 JUIN

20h30 Théâtre dans les Vignes à Couffoulens Hameau de Cornèze

Vous pensiez notre saison terminée ? Nous aussi !

Une très belle occasion s'est présentée à nous : la résidence d'une équipe qui réadapte son spectacle avant un mois de représentations au Festival d'Avignon (spectacle créé en 2016 au Théâtre de Grasse), dirigée par Hovnatan Avédikian, jeune et prometteur metteur en scène, sur une idée originale de Faramarz Khalaj.

"Baie des anges" de Serge Valletti

Tarifs : 17 EUR ; adhérent : 15 EUR ; réduit : 12 EUR