Agenda du WE

Vendredi 5 mai :

20h30 La Claranda à SERRES

LES CONVIVIALES

Des grandes tablées, repas à 19h30 avec un menu unique et une soirée pour partager en musique...

On n'est pas obligé de dîner pour participer aux Conviviales.

STAN ADLER : BACH and BLUES

Participation libre

La prochaine soirée jeux adultes de la Ludothèque de Couiza aura lieu vendredi 5 mai à partir de 20h. C'est toujours gratuit et vous pouvez ramener à boire et à manger pour partager.

21h30 Le Bijou à Toulouse

COMMANDO NOUGARO 12/10/8/6€

20h30 à la salle de la Cigale à Quillan, Jérémie Souchet, doctorant au laboratoire d'écologie expérimentale du CNRS de Moulis, et membre de l'association Ad Naturam, nous parlera des "Serpents de France, des préjugés à la science".

Cette conférence est gratuite et ouverte à tous !

Organisé par L'Aude au Nat'

Les Ateliers d'Artistes de Sérignan ont le plaisir de vous présenter les travaux de Patricia Stheeman du 04 mai au 03/06/2017.

« L'Ascension du Mont Analogue »

Exposition ouverte du Jeudi au Samedi de 15h à 19h et sur RDV

Les Ateliers d'Artistes de Serignan

Résidents au Château Vargoz à Serignan

Tel: 06 75 23 77 95

l'Association L'Ortie vous propose : du 5 au 8 mai : stage de perfectionnement : découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales par une approche botanique à Saint jean de paracol par Moutsie.

Formations prises en charge par la formation professionnelle et Vivéa, pour plus de renseignements et inscription : L'Ortie (Tél : 04 68 20 36 09) ou Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Stages de percussions et de danse afro pour enfants, ados et adultes : samedi 06 et dimanche 07

Ouverts à tous, du débutant au confirmé !

Avec Vincent AGASSE aux percussions, Amélie FEREOL à la danse, accompagnés suivant le moment de leurs amis percussionnistes toulousains & montpelliérains à l'accompagnement de la danse le dimanche.

Enfants :

03/05 ans, samedi, 17h15/18h15, 06€

06/11 ans, samedi, 15h/17h, 12€

Ados/Adultes :

Percussions, dimanche, 10h/13h, 15€

Danse, dimanche, 14h30/17h30, 25€

+ Adhésion à l'association Les Maillols (03/05/10€)

ATTENTION !

Places limitées, inscriptions OBLIGATOIRES et uniquement au : 06 12 81 48 25 ou Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Prochains stages : 03/04 juin

20h30 Théâtre dans les Vignes au Hameau de Cornèze à Couffoulens

L'atelier théâtre de St JO vous invite à sa représentation annuelle.

Venez découvrir des situations d'arrivée, de départ sur des quais de gare.

Entrée libre

20h Connexion Café - Toulouse (31) PANAMA BENDE 16 €

21h El Médiator - Perpignan (66)

DEATH IN VEGAS + SOS GUNVER RYBERG 22€/25€

20h Guinguette du Mil'Yeux - St Martin de L'Arçon (34) MRJACK Gratuit

Blues, rock, soul, boogie le tout pimenté d'une pincée de groove.

20h30 Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31) BASTARD PROD, CRACK FAMILY 18 €

23h59 Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31) DJ AZF, ERROR508, NETSH 12 €

20h30 Le Club - Rodez (12) CLOZEE + BOUNCE !!! + DJ WHY NOT

Abonnés : 8€ Prévente : 10€* Sur place : 12€ (*Hors frais de location) Prév

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31) DIE NACHT FAMILY INVITE : FRENCH IN BERLIN (LIVE SET) + AMNA (VINY ONLY) + LA CLAIRIERE + LYGS + TWELVE TREES

21h Le Db - Narbonne (11) MAYEL JIMENEZ (latino urbain) + DJ REGGAETON 25€

21h Le JAM - Montpellier (34) L. MARTINEZ 4TET INVITE SYLVAIN LUC 23 €

21h Le Rio Grande - Montauban (82) HIPPOCAMPE FOU + DOTONASA 15 €

Hip-hop humoristique

19h30 Rockstore - Montpellier (34) BLAHZAY BLAHZAY + JERU THE DAMAJA 15 €

21h Le JAM - Montpellier (34) 23.8 €

L. Martinez 4tet Invite Sylvain Luc

Samedi 6 mai :

21h La Claranda à SERRES

JEFF ZIMA Duo blues

7 € / 6€ - adhérents

Atelier sur les savoir-faire proposé par le musée du Quercorb est un atelier de filage au rouet:

- Approche théorique et pédagogique sur l'origine du mouton, les techniques de transformation de la laine, de la Toison au fil ; présenté par Richard Pigelet de l'association Cœur de tr'âme

- Initiation pratique du filage au fuseau, à la roue à filer et au rouet et fabrication d'une pelote de laine ; présenté par Annemie de l'association Cœur de tr'âme

- de 14h à 18h, Tarif : 15 €, réservation au 04 68 69 81 51 ou par mail Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

19h Le Paradox à la Palme (11)- Prix Libre

Repas / Concert (Adhésion Annuelle 3e)

GruGrü (Jazz Rock / Montpellier

Didier Lemarchand expose à la Galerie REMP'ARTS « Ainsi va le monde » Photographies du 6 mai au 3 juin 2017. Vernissage le 6 mai à 18h.

Ouverture du jeudi au dimanche de 17 h 30 à 20 h et sur rendez-vous : 06.87.03.66.55

14 rue des remparts

11360 - DURBAN-CORBIÈRES

20h - Secret Place – 10€ adh

THE TOASTERS

Ska - USA

+ KORTTEX (Ska Core - Perpignan)

21h Atria hotel Mercure - Toulouse (31) JAZZ ORCHESTRA GRISOLLES 23 €

19h30 Connexion Café - Toulouse (31) ENTER SHIKARI 23 €

20h30 La Cigalière - Sérignan (34) JULIETTE De 14 à 33 €

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31) ESTHETIQUE INVITE : FREUDENTHAL (BERLIN, NEIN RECORDS) + BRICE LEE (CANAL AUDITIF) + RST

23h Le Db - Narbonne (11) BPM CIRCUS PARTY #4 11 €

CHILLOHM - BRAINSUCKER - LIAUZE - OTOMATE - MATLIAUZE -

TRANCE PROG / TECHNO / DRUM&BASS / HARDTEK / TRIBECORE

23h55 Le Dièze - Montpellier (34) RAUM INVITES MATERIA 20 / 25 €

Electro

22h Melomane Club - Montpellier (34) MARCUS GAD & TRIBE 9 €

21h Metronum - Toulouse (31) THE DOORS TRIBUTE SHOW De 8 à 12 €

16h Parc des Expos - Toulouse (31) INSANE 2017 : ACUMEN, AGRESSOR BUNX, AJJA ET BRAINCELL, ANGERFIST, ANGERNOIZER, BLOODCAGE, CAMION BAZAR, COMAH LIVE, DARIO ROSSI, DIRTY PHONICS, DR PEACOCK VS LE BASK, F-NOIZE, FUTURE FREQUENCY, JOSEPH CAPRIATI, JUNJU, KILLERWATTS, KÖLSCH, LORENZO, MAD DOG, MAZTEK, MC NO-ID, MEFJUS, NEELIX, NEONLIGHT, PARTYRAISER, PITCH vs ANTICEPTIK, PYTHIUS, RADIUM vs MAISSOUILLE, REFLEX, ROMULUS, ROTTERDAM TERROR CORPS Live, RØDHÅD, SONIC SPECIES vs AVALON, SRB, STEPHAN BODZIN, TEHO, TRISTAN vs LUCAS, VINI VICI, WARFACE

L'INSANE FESTIVAL rassemble amateurs d'electro, de minimal, techno, tech-house, progressive, hardcore, trance... 37 €

18h Rockstore - Montpellier (34) RED WOODS, SARCASM, MILLEZIM, SIMONE, BRIAN IS IN THE KITCHEN, THE NATURAL SEED, MIXIMETRY, ECLYPSE ANOTHER AGE, SEXPLUSH, LADY KILLERS

11 € en prévente / 15 € sur place Finale de Montpellier du festival Emergenza Festival dédié à tous les musiciens et amateurs de musique indépendante.

17h30 Zenith - Montpellier (34) FINALE MONSTER BLASTER BATTLE OF THE YEAR FRANCE 2017

12/ 24 € Battle / Breakdance

Dimanche 7 mai :

EXCEPTIONNEL !!!

12H La Claranda à SERRES

Séance de YOGA DU RIRE

Venez participer GRATUITEMENT à une séance de 30 minutes de Yoga du Rire animée par Christian Bigot, animateur certifié du yoga du rire et du rire santé.

Vous pouvez apporter un tapis ou une couverture

Activité proposée dans le cadre de la Journée Mondiale du Rire

17h30 La Métairie à Carcassonne

"Petit Concert entre Amis du Monde " Lao Kayoute

World music Kora contemporaine

Paf : 5 €

Grande Foire d'Espéraza accompagnée d'un vide grenier avec concours de pétanque, animation musicale, Country, pêche à la truite, jeux gonflables ainsi que de petites balades équidés.

Restauration sur place le midi suivie le soir d'un repas avec inscription au sein des commerçants du village.

La soirée sera clôturée par l'animation musicale Starlight dès 20H jusqu'à minuit....

AQUELES fête sa sortie d'album à la ferme marine des Aresquiers (34) à partir de 11 h

Les créations naviguent entre jazz, musiques du monde et contemporaines

20h – Secret Place – Gratuit adh

BLACK MAMBAS

Rock'n'roll – Los Angeles

+ DIRTY HENRY (Rock - Montpellier)

21h Le Db - Narbonne (11) POWER SOLO - JAKO ET SA TCHAKPOOM MACHINE 13 €

Lundi 8 mai :

Daumaz'anime organise le 9ème grand vide grenier Lundi 8 mai de 9h à 18h sur le Champ de Mars de Daumazan-sur-Arize 09

Buvette et restauration sur place

Pour tous renseignements contacter Daumaz'anime 06 89 96 07 69 du lundi au vendredi de 10h à 18h ou par mail Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

20h - Secret Place - 12€ adh

CROWBAR

Sludge - USA

+ 400THECATS (Noise Hardcore - France)