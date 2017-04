Agenda Culturel du WE du 28 avril au 01 mai

Écrit par 2Ny

Vendredi 28 avril :

SEISSAN DANS LE Gers Festival WELCOME IN TZIGANIE / 10é édition / du 28 au 30 avril 2017 800 habitants l'année, 8000 festivaliers sur 3 jours Le festival fêtera ses 10 ans ce week-end GORAN BREGOVIC et l'orchestre des Mariages et Enterrements ouvrira cette édition. D'autres grands noms seront présents: EKREM MAMUTOVIC ORKESTAR (Prix maestro 2016 de la trompette à Guçà, plus haute récompense du festival) DZAMBO AGUSEVI, AALMA DILI, IMAM BALDI, STOCHELO OSENBERG ... Des musiciens des quatre coins de l'Europe.ALZONNE au FEP sortie de résidence dès 18h30 avec SEXOPATHE groupe formé depuis 2006, de musiciens (ou non) de différents horizons. Après plusieurs mutations, le groupe a trouvé un équilibre avec une batteuse-chanteuse, un guitariste-chanteur, un bassiste-chanteur et un guitariste « solo ».Gratuit

NARBONNE Maison Poétique: "Poèmes insoumis, la vie pourtant" un dialogue entre les poèmes de Pierre Thiollière et chansons de Erick Roudel Formule duo à l'occasion du nouveau EP 5 titres intitulé "Ô vous frères humains !",

TOULOUSE Le Bijou - CLAIRE GIMATT – 28 avril - 21h30 – 12/10/8/6€ Jeune surdouée de la chanson, Claire Gimatt poursuit ses explorations, partageant de nouvelles expériences musicales, ici avec Pierre-Yves Meyer au violoncelle.

LIMOUX BRASS FESTIVAL 2017, la 9ème édition ! Le désormais célèbre festival international de cuivres de Limoux dans le Sud de la France (Aude) se tiendra cette année jusqu'au 1er mai 2017. Le parrain d'exception est Marco PIEROBON trompettiste italien de renommé internationale. A l'Olympie dès 20h30 INITIATIVE H À la croisée des mondes, le groupe Initiative H explore un son transgressif et innovant qui lui est propre. Le son puissant d'un orchestre animé par l'énergie d'un grand projet collectif où chaque musicien a une place déterminante suivi.de BIGRE Le groove claudiquant des Brass Bands, la puissance jouissive des grandes formations de funk, et une fougue que ne renieraient pas maints groupes de rock, telle est l'équation fédératrice d'un jazz décapant, capable de faire rimer acoustique et soude caustique. Une invitation à la danse !

VILLEFRANCHE DU LAURAGAIS dans le cadre du Printemps du Rire 2017 Cui Cui Théâtre Rue d'Alger. Ne ratez pas la comédie évènement de cette saison FAUX CULS UN JOUR FAUX CULS TOUJOURS Attention les faux culs sont de sortie ! Hypocrisie, mensonges, sexe, cruauté et bonnes œuvres... Ça va swinguer dans la haute société. Rire garanti. Tarif sur place 14€ et 12e par billet reduc.com

GIGNAC au SOMNAMBULE concert dès 21h HYPNO5E Hypno5e, les pionniers du Metal Cinématographique, sont de retour avec leur troisième album, Shores of the Abstract Line et LESSEN Mêlant metal moderne et sonorités post-rock, le groupe montpelliérain Lessen se forme fin 2012. Tarif de 10 à 15€

BEZIERS salle ZINGA ZANGA Olivier RUIZ et Jean-Claude GALLOTA prix non communiqué.

FESTES ET SAINT ANDRE au foyer rural les MAILLOLS 5ème édition CAPHEMERE Clow musical avec Antoine et Camille Bal Folk avec Maud et Morgane.

19h30 L'Antirouille - Montpellier (34) LES ESCROCS + FATABIEN 12 €

Variété française / Chanson

19h30 Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31) TOOTS AND THE MAYTALS 29 €

Reggae / Ragga / Dub

21h Le Db - Narbonne (11) FAZI 6 €

18h30 Le Rex - Toulouse (31) ORANSSI PAZUZU-YEAR OF NO LIGHT 19 €

post metal instrumental et psychédélique...

19h Le Rio Grande - Montauban (82) LES COMMANDOS PERCU Entrée gratuite

21h Le Sonambule - Gignac (34) HYPNOSE + LESSEN 13 €

20h30 Parc des Expositions du Comminges - Saint-Gaudens (31) SHADOWS, SONGS OF NAT KING COLE 25 €

19h Rockstore - Montpellier (34) THA TRICKAZ "CLOUD CITY TOUR"+ CREAKY JACKALS 14 / 16 €

Ce duo de producteurs/dj délivre un hip-hop aux sonorités electro, dubstep

20h Salle Victoire 2 - St Jean de Vedas (34) BROKEN BACK + INVITE 17 à 20 €

20h Secret Place - Saint-Jean de Vedas (34) BISHOPS GREEN 13 €

Dark / Metal

Samedi 29 avril :

FERRALS DES CORBIERES Espace culturel des Corbières 21h Spectacle co-accueilli avec l'ATP de l'Aude A BIEN Y REFLECHIR, ET PUISQUE VOUS SOULEVEZ LA QUESTION, IL FAUDRA QUAND MEME TROUVER UN TITRE UN PEU PLUS PERCUTANT / 26000 couverts (21) Réservation conseillée A partir de 12 ans / 1h45 Tarifs : 14/12/6€

SETE Agathe Ze Bouse à l'Entre2pots à 21h, Tarif 6€ + 2€ adhésion. 6 rue de Copenhague - 34200 Sète Un spectacle tout neuf, avec les morceaux du 5ème album "Retour Au Bestiaire" !

CASTELNAUDARY Quai N°10 20h30 |cabaret décalé avec OLIVIER LABORIA + DJ SET Olivier Laboria vit dans le Lauragais, mais il pourrait bien vivre dans une grotte tant le personnage est mystérieux. De sa belle voix grave, il égrène des récits d'aventures urbaines et rurales... Rêveries éveillées à l'humeur badine portées par des airs swing, jazz, valse. Un joli retour à la scène pour cet ancien Fils de mon chien ! La séduction le swing et la fantaisie sont les ingrédients principaux, invitant le spectateur à le suivre dans un univers interactif.

SERRES 21h à La Claranda ASTROLABE TRIO Mediterranean Music Youssef Ghazzal : contrebasse Mario Da Silva : guitare Thierry « Zarca » Di Filippo : guitare et luth oriental 7 € / 6€ - adhérents

LA PALME LE PARDOXE Ouverture de saison 2017 Repas / Concert / Exposition 19h - 5 euros (Adhésion comprise) Gambardella (Jazz Rock / Barcelone) Formé à Barcelone en 2015 par 3 musiciens d'horizons diverses, c'est un trio qualifié de jazz-rock psychédélique avec des influences assez vaste qui vont de Zappa, Carpenter, Moricone, Hendrix, Ribot, Coltrane, Rodriguez, Parker, Zombie, Goblin, Tortoise, Fugazi, à Faraquet......à vous de venir en juger!

PUIVERT Musée du Quercorb Cette année encore, Alain Winter propose au Musée du Quercorb la réalisation de A à Z d'un petit vitrail, de taille environ 30 cm x 30 en motif simple, en verre industriel coloré non soufflé et sans peinture. Le stage s'effectue sur 3 journées de travail: samedi 29 avril-dimanche 30 avril- lundi 1er mai de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Tarif: 130 € les trois jours (fournitures comprises) Comme l'an passé, le stage est limité à 8 personnes. Les inscriptions sont ouvertes par mail à Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. Renseignements au 04 68 69 81 51 (du mercredi au dimanche)

CASTRES au Lo Bolegason à 20h30 Festival de LUNE en l'une de 8 à 15€

Sidi Wacho et C'est nous

21h Altigone - St Orens (31) AURELIE CABREL " A LA MEME CHAINE" 20 €

20h30 Blind Tiger - Toulouse (31) BELLEGARDE(ROCK POP TOULOUSE) ; DJ'S AFTER SHOW

entrée libre et nécessaire

21h Le Db - Narbonne (11) SAMARABALOUF 13 €

23h59 Le Dièze - Montpellier (34) BEARDROP MONTPELLIER (GAY PARTY) 13 / 17 €

Electro

23h MK2 Klub - Nimes (30) 12 / 32 €

DUB JUMP #1 - MAD PROFESSOR & LEE SCRATCH PERRY + GUESTS

20h30 Nouvelle salle des Fêtes - Balma (31) JEFF PANACLOC 35 €

20h Paloma - Nîmes (30) SO VINTAGE PAR ZARAGRAF 10 / 14 €

19h30 Rockstore - Montpellier (34) SIR JEAN &NMB AFROBEAT EXPERIENCE (ANNULÉ)

20h Salle Victoire 2 - St Jean de Vedas (34) E.SY KENNENGA 18 €

21h Théatre Sortie Ouest - Béziers (34) ARON OTTIGNON De 7 à 18 €

Dimanche 30 avril :

CASSAIGNE L'exposition se poursuit jusqu'au 14 mai. Christian HADENGUE et Tony CASSIUS exposent de nouvelles œuvres dans leurs espaces respectifs et accueillent Jean-Christophe ALIX (peintures et sculptures) et Françoise LANGLOIS, déjà présente avec ses "Petites Robes Brûlantes", qui met à profit cette rotation pour investir un nouvel espace avec de nouvelles œuvres. LE CHANTIER Espace Art Contemporain

LIMOUX BRASS FESTIVAL 2017, A l'Olympie dès 20h30 Gomalan Brass Leur prestation éblouissante en 2011 lors de la 3ème édition du festival a marqué la mémoire de tous!

19h30 Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31) LA P'TITE FUMEE, RAKOON, BISOU 14 €

Electro

+23h59 Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31) FREEDOM FESTIVAL TEASER : DJ EMOK, GROOVE INSPEKTORZ, PSY-MANTIS 20 € - Electro

21h Le Db - Narbonne (11) SOIRÉE LATINO / LATINCLUBBING AVEC UBALDO ET PATRICIO ! 5€

Lundi 1er mai :

MONTBEL–PUIVERT–RODOME –LA FAJOLLE–ROQUETAILLADE –FESTES ET SAINT ANDRE –BUGARACH–GALINAGUES –CAILLA –MONTAZELS–CAMPAGNE SUR AUDE–ESPERAZA–COUIZA De Ferme en Ferme en Haute Vallée de l'Aude et le Pays de Sault qui aura lieu le lundi 1er mai. Cette année encore, 19 producteurs ouvrent les portes de leur ferme au grand public pour leur faire découvrir leurs métiers et leurs produits fermiers. Nouveautés cette année : 3 fermes vous accueilleront à Galinagues, l'Espace Info Energie tiendra un stand au GAEC de Bergnes à Campagne-sur-Aude et la Ligue de Protection des Oiseaux de l'Aude vous fera visiter deux expositions sur les oiseaux au GAEC de Jaffus à Couiza.

LIMOUX BRASS FESTIVAL 2017, clôture de cette 9ème édition ! Salle de l'Olympie en première partie à 14h30 Toulouse Wind Orchestra Cet orchestre symphonique d'instruments à vent, aux accents du sud rejoindra la scène de l'Olympie le temps d'un concert sous la baguette de Marc Ursule et en compagnie de notre parrain Marc Pierobon: des moments riches en émotions à venir ! suivi de Belgian Brass Composé de 12 musiciens éminents et solistes d'orchestres symphoniques, l'ensemble repousse ses limites toujours plus loin en termes de virtuosité et de musicalité.

ST JEAN DE PARACOL Du 5 au 8 mai, Moutsie de l'Association l'ORTIE vous propose stage de perfectionnement : découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales par une approche botanique formations prises en charge par la formation professionnelle et Vivéa pour plus de renseignements et inscription : L'Ortie (Tél : 04 68 20 36 09) Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.