Agenda Culturel du WE du 21 au 23 avril

Écrit par 2Ny

Vendredi 21 avril :

La Claranda présente au Foyer de LUC sur AUDE

BAL O' GADJO Concert-bal tziganoriental

10€ / 8€ adhérents

20h30 Espace cathare QUILLAN

La Cafetera Roja (pop rock hip-hop) + Albouy’s

18h à 23h St JEAN de PARACOL – Salle des fêtes

Soirée jeux de société

Amenez vos jeux préférés, prévoir snack et boissons

Participation Libre

21H Le Chai - CAPENDU

BANG! Théâtre d'objets cinématographique

Tout public + 8 ans

Tarif unique: 15€/10€/1€

L'oreille du Hibou présente à 20h45

Salle Polyvalente de Montréal

Danse et Théâtre - Tout public à partir de 13 ans

Soif par la Compagnie Vendaval

En partenariat avec ARC EN CIEL

Plein tarif: 10€ - T. réduit: 8€ - T.jeune: 5€ - Acticity: 1€

20H30 Auditorium du Conservatoire de de Perpignan

Concert "Eye Balling"

Sarah Murcia quartet

10€ / 8€ / 5€

20h30 Salle Polyvalente à Fanjeaux

En partenariat avec Arts Vivant 11 dans le cadre de la Résidence Départementale Musiques Actuelles 2016/2017, en partenariat avec la communauté de communes de Piège Lauragais Malepère et avec le collectif KOA jazz et improvisation, Les Arts ont dit accueille pour cette soirée:

La restitution du Sound painting des élèves de CM des écoles de Fanjeaux, de Villasavary, et de Villespy, suivie d’un concert du trio PUJA (collectif KOA). Jazz moderne

5€

21h Camping d'Espéraza

Le goupe « be Cool » cool-pop

12€ avec le repas sous tente

DIVAGATIONS D'ARTISTES

Sambuko Création expose ses dernières œuvres à la Chapelle des dominicaines à Carcassonne du 18 au 30 Avril 2017.

Venez aussi découvrir de nombreux autres artistes pendant cette exposition organisée par l'association d'art en art.

Entrée est gratuite

La Compagnie ALCHYMERE et le Cirque La Cabriole présentent une étape du travail sur « La Caravane des Songes »

20h30 Sous le chapiteau à RIEUX VOLVESTRE (31)

Les représentations sont payantes : 5€ pour les enfants de 3 à 15 ans / 8€ étudiants et chômeurs / 10€ plein tarif.

20h – Secret Place –St Jean de Vedas - Gratuit adh

CHAOS SYNOPSIS

Death Thrash Metal – Brésil

+ DYING FLAG (Thrash metal - Nîmes)

23h52 Rockstore - Montpellier (34)

Freshly Cut 8 €

Kintsugi, Kakushin Nishihara, Serge Teyssot-gay, Gaspar Claus

20h30 Théâtre Molière - Sète (34) de 8 à 21€

21h30 Bijou - Toulouse (31)

Daguerre 13.8 €

20h30 L'Escale - Tournefeuille (31)

Robin McKelle 18 €

20h30 Le Pagnol - Launaguet (31)

Miar Gratuit

Le Rex - Toulouse (31)

Woodstock Generation 16.8 €

21h Metronum - Toulouse (31)

Emel Mathlouthi + The Roach 17 €

20h30 Salle Nougaro - Toulouse (31)

Pulcinella / Sylvain Rifflet 20.8 €

Venez partager un apéro insoumis et festif à Castelnaudary !

Ce vendredi soir à minuit, la campagne du premier tour prend fin. Partout en France, la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon invite les riverains à descendre dans leur rue ou sur leur place pour des apéros insoumis festifs !

18h, place de la République contre la Halle aux Grains pour un apéro festif en « auberge espagnole »

Samedi 22 avril :

21h La Claranda à Serres

RODINKA Chants tziganes, slaves et klezmer

7 € / 6€ - adhérents

Une Touche D'optimisme + P. Alfredo & P. Nicot Quartet

19h30 Rockstore - Montpellier (34)

11.8 €

19h à salle des fêtes de CAMARADE (09)

L’AMOUR EN TOUTES LETTRES

Compagnie l’Échappée Belle

Théâtre-spectacle bistrot, à partir de 16 ans, 55 mn

TARIFS

12 €, 10 € (réduit), 8 € (abonnés Arlésie et Estive)

21h00 Château Prat de Cest 66

Kintsugi (en partenariat avec la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau)

Avec Serge Teyssot-Gay, guitare

Kakushin Nishihara, biwa/chant

Gaspar Claus, violoncelle

Entrée 15€ (gratuit < 15 ans)

20h L'Antirouille - Montpellier 18.8 €

Jahneration + Bhati

20h30 Le JAM - Montpellier (34)

Soirée Time Tunnel (corduroy /gentlemen's Agreements /les Beberts 23.8 €

Pop Rock

Hk L'empire De Papier

21h Le Sonambule - Gignac (34) 16.8 €

La Maison Botanique à DURBAN-CORBIÈRES vous propose de cuisiner la garrigue de 9h30 à 12h30 :

De la théorie à la pratique…Des recettes originales et créatives à déguster avec gourmandise.

Nous accueillerons un nombre limité de personnes, s’inscrire au 04 68 45 81 71.

Enfants acceptés à partir de 7 ans

21h bar Chez KIKI - SAINT MARTORY (31) Gratuis

Little Green Fairy

20h Connexion Café - Toulouse (31)

Angry Dead Pirates, Driftwood Pyre, Dj'set Des Disquaires Toulousains Gratuit

21h Espace Canal des 2 Mers - Lespinasse (31)

Son Del Salón

Entrée : - 7 € / Enfant de - 12 ans : gratuit

20h30 La Halle aux Grains - Toulouse (31)

Concert Gospel 21.8 €

22h Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

Toulouse Dub Club #24 13.00 €

20h30 Le Phare - Tournefeuille (31)

French Gospel All Stars 18 €

21h Le Rex - Toulouse (31)

War Heroes - Festival Woodstock 16.8 €

20h30 Théâtre Garonne - Toulouse (31)

Winter Family + ForÊt 10€

Dimanche 23 avril :

La Compagnie ALCHYMERE et le Cirque La Cabriole présentent une étape du travail sur « La Caravane des Songes »

15h30 Sous le chapiteau à RIEUX VOLVESTRE (31)

Les représentations sont payantes : 5€ pour les enfants de 3 à 15 ans / 8€ étudiants et chômeurs / 10€ plein tarif.

Atelier de plantes comestibles et cuisine sauvage dans la Haute Vallée de l'Aude de 14h30 à 18h00 suivit d’un repas.

Par une approche sensorielle et vivante, nous irons à la découverte et à la rencontre des plantes sauvages comestibles de la Haute Vallée de l’Aude. Nous terminerons cette ballade avec un repas sauvage partagé aux milles couleurs et saveurs de nos cueillettes !

Vincent Mermet

Ethnobotaniste et Herbaliste

Mail : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Téléphone: 0781612330

Participation souhaitée pour atelier et repas : à partir de 25 euros / troc équitable (le contacter si difficultés financières)