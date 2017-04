Agenda Culturel du WE

Écrit par 2Ny

VENDREDI 14 AVRIL

19h La Claranda à Serres

LES CONVIVIALES

Les bons contes font les bons amis !

Participation libre

20H45 Théâtre Na Loba à Pennautier

CREATION « SI CE N’EST TOI »

Par le théâtre de la Remise

Tarifs : 10 et 8 euros

21h30 Le Bijou à Toulouse

ZEDRINE + LOUIS NOEL BOBEY + ERIC CARTIER

12/10/8/6€

L’exposition “Mémoire”, des œuvres de l’artiste peintre Luis Hernando à La Maison du Chevalier à Carcassonne.

Vernissage le Vendredi 14 Avril 2017 à partir de 18 h.

Exposition du 14 Avril au 15 Mai 2017.

Le Printival à Pézenas (34)

10h30 : Remise des coups de cœur de l’Académie Charles Cros au Théâtre de Pézenas.

12h : concert Wallace (Occitanie)

17h30 : apéro Académie Charles Cros

19h : Camille Hardouin – La demoiselle inconnue

21h : Grèn Sémé / Le Trottoir d’en face

20h – Secret Place à St Jean de Vedas – 22,80€

Arsenal Production présente :

ELMER FOOD BEAT

Rock - Nantes

20h30 Connexion Café - Toulouse (31)

Chill Bump 16 €

Electro / Hip hop

23h Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

Modem Festival Teaser Party : 18 €

- WISHI [ WORLD PEOPLE PROD - RU ]

- Vert3x - Psynon Records [ Psynon Records - CY ]

- Anakis - Psynon rec. [ Psynon Records - FR ]

- Eco Jafar [ Illusion Sonore - FR ]

Deco by : Free Optics

Vjing by : Lokomotion Drop

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

Puristes: Error508 Live + S-ba (esba) (turbopolis) Live + Flavien + Apln + Kurt Gainsbarre / Dakara

20h30 Le Ravelin - Toulouse (31)

Oyster Monster Club : Cathédrale - Last Night - Walking Idiots Prix libre

Soirée power punk rock.

20h Le Rex - Toulouse (31)

Face Cachee Presente Josman 16.8 €

19h30 Rockstore - Montpellier (34)

Peter Von Poehl 23.8 €

SAMEDI 15 AVRIL

21h La Claranda à Serres

DAVY KILEMBE Chanson soul

Davy Kilembé : guitare-chant

Guillaume Bouthié : contrebasse.

7 € / 6€ - adhérents

Le Printival à Pézenas (34)

12h : Les Idiots (Occitanie)

15h : Les vitrines chanson du Printival de Pézenas avec Emilie Marsh, R Can (Occitanie) et NatYotCassan (Occitanie)

17h30-19h : Apéro-rencontre réseau chanson Occitanie

19h : Dalton Télégramme (Belgique)

21h : Bancal Chéri (Occitanie) / Melissmell

L'Association Montolieu Village du Livre et des Arts organise le 24ème SALON DU LIVRE ANCIEN ET D'OCCASION les samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 avril de 10 h à 19 h au Foyer Jean Guéhenno. Entrée gratuite.

Une douzaine de libraires du grand Sud seront présents au Foyer Jean Guéhenno, en plus des 20 libraires permanents du village, livres anciens et modernes, éditions originales, bibliophilie, reliure, livres illustrés...

Musée des Arts et Métiers du Livre sera inaugurée l'exposition consacrée à l'œuvre de Pierre Bettencourt, intitulée "Manifestement singulier".

La Maison Botanique de Durban-Corbières propose un atelier d’identification des principales espèces comestibles de 14h à 17h, au programme :

Une balade de reconnaissance sur le terrain avec Catie Lépagnole (A la cadence de l’herbe)

Nombre limité de personnes, s’inscrire au 04 68 45 81 71. Enfants à partir de 7 ans

21h QUILLAN Espace cathare

Gaelle Buswel Entrée non précisé

20h Le Bikini - Ramonville St Agne (31)

Deen Burbigo (Annulé)

21h Daiquiri - Carnon (34)

Mr Jack Gratuit

Blues, rock, soul, boogie

19h Foyer des campagnes - Pezenas (34)

Dalton Télégramme 8.8 €

23h30 Rockstore - Montpellier (34)

Optimo+ Dj Sundae 11.8 €

DIMANCHE 16 AVRIL

18h – Secret Place – St Jean de Vedas 27€ adh

THE EXPLOITED

Punk Rock – Edinburgh

THE CASUALTIES

Punk Rock – New York

CODE RED

Metal – Allemagne

23h Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

Code Spécial édition 21 €

Electro

22h Le Rex - Toulouse (31)

Rise Of Trance Presents Psychedelic 3d #1 Xmeisx R.o.t Crew 13.8 €

12h30 Ô Boudu Pont - Toulouse (31)

Docteur Pick Up Gratuit

BRUNCH MUSICAL avec Docteur Pick Up

23h55 L'Antirouille - Montpellier (34)

Dj Duke - Kenyon - Dj Jiddy Bruh / hip-hop / 11.8 €

21h Le Nashville Pub - Béziers (34)

A Shrimp Case,raising Kane gratuit

☆ A SHRIMP CASE ► Math Rock ► Lyon

☆ RAISING KANE ► Stoner Metal ► Béziers

LUNDI 17 AVRIL

Stage de théâtre pour adultes au Théâtre dans les Vignes Hameau de Cornèze « Le corps, la respiration » Par Gérôme Ferchaud (comédien).

Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017

(Horaires : 10h-13h/ 14h-17h. Repas tiré du sac)

Tarif : 60€ par personne + 16€ d’adhésion à la Cie Juin 88

Renseignements : 04.68.72.30.55 / Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.