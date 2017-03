Agenda Culturel du WE du 31 mars au 2 avril

Écrit par 2Ny

VENDREDI 31 MARS :

19h La Claranda / Serres

LES CONVIVIALES : Scène Ouverte Théâtre

Une première pour la Claranda ! Une scène ouverte sans filet ! Une succession de petites formes jouées par des aventurier(e)s des planches jeunes et moins jeunes..."

Gratuit

Le Foyer d’hébergement APAJH 11 de Capendu et La commune de Pennautier (11)

Présentent : « L’Ile des secrets » à 18h30 au Théâtre Na Loba de Pennautier.

04 68 11 45 32

21h30 Le Bijou / Toulouse

PATRICE MERCIER - 12/10/8/6€

20h Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

GIEDRE + GERARD BASTE

19.00 €

23h55 Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

SAM PAGANINI, ZØE, KARMAÂ - FESTIVAL PINK PARADIZE

22 € - Battle / Breakdance

12h30 Music'Halte à la Bibliothèque d'étude et du patrimoine

LOA FRIDA - pop folktronica

21h30 Le Rex - Toulouse (31)

PANTEROS666

17.8 € / Electro

21h30 Le Bric à Brac Bar - Montpellier (34)

MR JACK Prix Libre

21h Le JAM - Montpellier (34)

JUNIORE + PENELOPE

21.8 €

20h30 Le Sonambule - Gignac (34)

KANSAS CITY GROUP

13.80 €

19h30 Salle Victoire 2 - St Jean de Vedas (34)

ED BANGER HOUSE PARTY (BUSY P, PARA ONE, BOSTON BUN) + NOVA MIX CLUB

Concert de sortie de l'album VOLCAN de VOLIN

21h au Black Sheep à Montpellier

Tristen en 1er partie

Ven 31 mars au Dim 02 avril – 20h - Secret Place : St Jean de Vedas

WEEK END MORT DE RIRE

20h MONTPELLIER COMEDIE CLUB

BRUNO ET BRUNO - Part 1 (animation)

OLIVIER MARÇAIS

DIDIER DESMAISONS

ELODIE CAVE

SAMEDI 1er AVRIL :

21h La Claranda / Serres

TRIO MAÏKA - Musiques de Grèce

7 € / 6€ - adhérents

20h30 au TAQUIN / TOULOUSE

EL COMUNERO

Sortie d'album "Son de la Barricada"

20h30 Metronum - Toulouse (31)

AUSTRA + PIXX / 19.00 €

Stage impro-clown à la Fabrica (66)

Ensemble en Scène est heureux de vous inviter au stage d'impro-clown qui aura lieu au théâtre La Fabrica à Ille sur Têt le 1er et 2 avril.

Inscriptions nécessaires :

21h Festival C.H.A.P. - VIOLS-LE-FORT (34)

DANYÈL WARO + ZANMARI BARÉ

13 € + frais de service

23h30 Le Dièze - Montpellier (34)

CONCERT SHAKRA

Electro / 12.3 €

21h Le JAM - Montpellier (34)

HEAVENLY PRAISE / 13.80 €

19h30 Rockstore - Montpellier (34)

GÉRARD BASTE / 19.8 €

20h30 Salle Victoire 2 - St Jean de Vedas (34)

CALYPSODELIA+ CABARET CONTEMPORAIN+ MAGNETIC ENSEMBLE+ FABRIZIO RAT- LA MACHINA

Prévente : 18 €, sur place : 20 €

20h - Secret Place / St Jean de Vedas 18€ adh

WEEK END MORT DE RIRE

DANIEL VILLANOVA

30 ans de fous rires Part 1

DIMANCHE 2 AVRIL :

LE CHANTIER Espace Art Contemporain / CASSAIGNES

La dernière phase de l’exposition TRAIT(S) D’UNION se met en place...

Christian HADENGUE et Tony CASSIUS exposent de nouvelles œuvres dans leurs espaces respectifs et accueillent Jean-Christophe ALIX (peintures et sculptures) et Françoise LANGLOIS, déjà présente avec ses “Petites Robes Brûlantes”, qui met à profit cette rotation pour investir un nouvel espace avec de nouvelles œuvres.

Ils vous attendent pour ce dernier vernissage avant l'été, le dimanche 2 avril à partir de 16h00. L’exposition se poursuit jusqu’au 14 mai.

20h Secret Place / St Jean de Vedas

WEEK END MORT DE RIRE

MONTPELLIER COMEDIE CLUB

BRUNO ET BRUNO - Part 2 (animation)

LILI CHANTILLY

ELIES

JORIS CORDARO