Agenda Culturel du 24/03 au 26/03

Écrit par Crab

♫♫♫Vendredi 24 mars♫♫♫

21h30 au Bijou à Toulouse

DAROL ANGER & CASEY DRIESSEN (FESTIVAL FOUS D'ARCHET)- 23/24 mars - 12/10€

21 h à l'Espace Cathare à Quillan

Malcom Potter trio

Entrée 10€

20h30 au Bolegason à Castres

MELOW MOOD & JAHNERATION - 10€ à 17€

20h Salle Victoire 2 à St Jean de Vedas

Brain Damage + Invité

Tarif : 13€ tarif plein, 10€ étudiant, chômeur, 8€ adhérent Victoire 2, 5€ pass culture

20h - Secret Place – St Jean de Vedas - 10€ adh

THE ARRS

Metalcore – Paris

19h Antirouille - Montpellier

FATS, BRAINSTORMING, SEXPLUSH, THE NATURAL SEED, BRIAN IS IN THE KITCHEN, LADY KILLERS, ECLYPSE, NUCLEAR WHISPER

10€ en prévente / 13€ sur placeDemi-finale du festival Emergenza à Montpellier

23h Le Bikini - Ramonville / Toulouse

PINK PARADIZE FESTIVAL : NOISIA, SIGNS, SKS 25 €

23h45 Rockstore - Montpellier

JOB JOBSE + RED AXES 13€

21h LE CRI DE LA MOUETTE - TOULOUSE

DARIA (ROCK ANGERS), FUZZ CAKE (GARAGE GRUNGE TOULOUSE), MY JACKET IS YOURS (INDIE ROCK TOULOUSE), THE RUMP SAKERS (MIX GLITCH FUN TOULOUSE)

Entrée 6 € puis 3 € à partir d'1 heure du matin

Cinquième soir de programmation dans le cadre du festival annuel " La Semaine du Rock" de l'Association Progrès-Son

20h Salle du Cap - Toulouse

MC CIRCULAIRE / KRAV BOCA / MY BAD SISTERÂ Â 5€

20h30 Salle Molière - Montpellier

DIDIER PORTE 22 €

20h30 Salle Nougaro - Toulouse (31) DÉLINQUANTEÂ Â Â 15€

DÉLINQUANTE Contre musette.

♫♫♫Samedi 25 mars♫♫♫

18H30 Domaine Sainte Valière à, Cépie

Mathieu Gabard présente un spectacle de performance poétique : VOY~AGES

Buvette et soupe sur place! (la buvette sera fermée pendant le spectacle)

Prix libre et conscient :)

13h30Â Salle polyvalente d'Alzonne

Concours de chant Les Voix du Sud - 5€ par participant

21h Espace Culturel des Corbières - COMPLET

HOMMAGE A CLAUDE NOUGARO

Par Babx, André Minvielle & Thomas de Pourquery

Le Paradox à La Palme (11)

REPAS / CONCERT

Les Sols Cirés (Musique Vitaminée du Sud / Narbonne)

Distill"Riff (rock festif / Sigean)

Start 19h

Entrées : 5€ (1 apéro offert au Adhérent 2016.....c'est la dernière!)

La librairie Mots et Cie à Carcassonne vous propose une rencontre exceptionnelle avec Simon Johannin à l'occasion de la parution de son premier roman, révélation de la rentrée littéraire d'hiver "L'été des charognes" éditions Allia.

10h30 Lecture par Valérie Schlée suivi d'une discussion avec l'auteur.

20h30 Béziers - Zinga Zanga

Traverse de Colombiers - Montfloures

Lambert Wilson chante Montand

21h, SORTIE OUEST, BEZIERS

GOGO PENGUIN

Chris Illingworth piano/Nick Blacka contrebasse/ Rob Turner batterie

Mélodies hypnotiques à la Aphex Twin, lignes de basses puissantes...de l'« electronica acoustique »

Groupe de discussion sur le thème de la santé autonome

De 14h30 à 16h30Â salle du pressoir à Luc s/ Aude

Ateliers gratuits / L'adhésion à Ronde de Vie de 5 € par an

A 21H Le Chai - CAPENDU

G.R.A.i.N. « HISTOIRES DE FOUS » Théâtre

Tout public + 12 ans

Tarif unique : 15€/10€/1€

20h à La Fabrica, à Ille s/Têt

Le Col•lectiu présentera neuf formations musicales, trente musiciens...

Folk-rock / electro-rock / reggae fusion / rumba catalane / punk-rock / pop / jazz

Entrée à 7€

19h à SABARAT, salle des fêtes (09)

ROBIN DES BOIS ?

Compagnie du Périscope (31)

Théâtre tout public à partir de 10 ans

12 €, 10 € (réduit), 8 € (abonnés Arlésie et Estive),

4 € (moins de 13 ans)

18H30 ANTIROUILLE - MONTPELLIER

SIMONE, SARCASM, RED WOODS, POM & LOM, IMHOTEP, MIXIMETRY, HOW IT WORKS, ANOTHER AGE, MILLEZIM

10 € en prévente / 13 € sur place

Demi-finale du festival Emergenza à Montpellier

20h30 ATHANOR - ALBI

FRANK TURNER + FOREST POOKY 13€ Folk rock

21h ATRIA HOTEL MERCURE - TOULOUSE

MICKAEL SOURD QUARTET - 23€

21h Brasserie Edgar - Montauban

Le duo Miar guitare & voix aux sonorités pop et jazz - Gratuit

20h30 Cartes sur Table - Gaillac (81)

JOHNNY MAFIA - tarif N.C

21h EL MÉDIATOR - PERPIGNAN

MELLOW MOOD / JAHNERATION 16 €

Reggae / Ragga / Dub

15h30 Espace Bonnefoy - Toulouse

Entrée libre Dans le cadre de La Nuit du Slam 2017, 10ème édition :

La Reine des Aveugles (Chanson et galerie de portraits au vitriol)

Dum Spiro (Electro Alt-Rap)

23h55 L'Antirouille - Montpellier

DOUCHKA + JUMO + CNCRD DJ SET 11€ Electro

20h45 L'ESTIVE SCENE NATIONALE - FOIX (09)

CIERRA TUS OJOS

De 16 à 21 €

21h L'OCTAV - VIC EN BIGORRE (65)

BOOZE BROTHERSÂ Â Â 10 € Irish Folk punk

23h LE BIKINI - RAMONVILLE ST AGNE

LES CURIOSITÉS DU BIKINI VOL.31 : CHARLOTTE DE WITTE + SHLØMO + HODGE + NAT SORDI

5€Â gratuit pour les adhérents

21h LE DB - NARBONNE

AGATHE ZE BOUSE - SAX PEACE TOOLS 11€

21h LE JAM - MONTPELLIER

LES ENJOLIVEURSÂ 13€

20h LE REX - TOULOUSE

LA SEMAINE DU ROCK #13 DE L'ASSOCIATION PROGRES-SON-

BLOW THE MAN DOWN (ROCK TOULOUSE), WAX ME (POP ROCK TOULOUSE), SABOTAGE (ROCK TOULOUSE), LAFAYETTE REGENCY (ROCK'N'ROLL ACCIDENT CF CITY), + SUPER DJ ALL STARS (MIX SURPRISE!!!)Â 6€

21h SALLE POLYVALENTE - GRATENTOUR (31) ROMANE ET TOM

7,50€/pers-13€/2pers- 5,50€ red/gratuité -12ans

Un hommage drôle et sensible aux fantasmes enfouis dans les livres, aux personnages qui nous portent et nous transportent.

20h Sorano - Toulouse

TIGER LILLIES 27 €

PINK PARADIZE FESTIVAL

20h30 THEATRE MUNICIPAL JEAN ALARY - CARCASSONNE

LES VIRTUOSESÂ Â De 12 à 25€

20h30 ZENITH - TOULOUSE

DELUXE - OTIS STACKSÂ Â 25 € World / Soul / Funk / hiphop

♫♫♫Dimanche 26 mars♫♫♫

17h30 La Métairie à Carcassonne

Dans le cadre des " Petits Concerts Entre Amis"

Pour fêter le printemps, des airs de voyage Gypsy Folk Rock !

Fergus Mackay & Nothing Concrete

Paf 3€

FETE DE PRINTEMPS / TROC JARDIN de 10H À 18H organisé par le Jardin Collectif

AIMER'AUDE à FA.

Le jardin est à l'honneur, venez échanger graines, plants, outils, astuces, livres, conseils entre particuliers, passionnés de jardinage. C'est le moment de faire le tri!

Nombreux ateliers et animations pour petits et grands sur les thèmes du Printemps, de la Nature et du Jardin.

- Maquillage nature enfants

- Bal folk trad avec les Tradenbulles (Limoux)

- Ateliers créatifs

Grand Concours: customisation pots en terre cuite, n'hésitez pas à ramener et faire concourir le vôtre ou il restera l'option de le peindre sur place. Nombreux lots à Gagner, ainsi qu'une tombola!

Emplacement libre d'horaire et gratuit (seul un lot est demandé aux exposants professionnels / artisans locaux contre vente éventuelle)

14h30 ATRIA HOTEL MERCURE - TOULOUSE

MICKAEL SOURD QUARTETÂ Â 23 €

20h30 L'OBOHEM - TOULOUSE

MARBLE FEATHER (ROCK NOISE GRUNGE BLUES TOULOUSE), MONDOSHAWAN (STONER ROCK TOULOUSE)Â participation libre et nécessaire

Soirée de clôture septième et dernier soir de programmation dans le cadre du festival annuel " La Semaine du Rock" de l'Association Progrès-Son.

18H Le Taquin - Toulouse

LES IDIOTSÂ 5€