Agenda Culturel du 17/03 au 19/03

Écrit par Kristina

/ 0 Note des utilisateurs:/ 0

Mauvais Très bien

Â

Vendredi 17 Mars:

20h30 El Bolegason - Castres

PUPPETMASTAZ + FRENCH FUSEÂ Â > 13€ à 20€

Â

SAISON JAZZEBRE - Concert FLASH PIG + 1ère partie: Kenny White Quartet

20h30 - Auditorium Conservatoire - Perpignan (66) 10€ / 8€ / 5€ Â Jazz

Â

Bijou - Toulouse (31)Â 13 €

FLOWÂ 21h30

Â

HERVÉ TIREFORT MARC FELDHUN chantent Boby Lapointe

19h30 Café de la poste - Aspiran (34) Entrée au chapeau

Â

JARDIN D'INCENDIE

20h30 Cave Poésie - Toulouse (31)13 €

Â

GAROCLUB #16 : Carte blanche à Salut C'est Cool !

Connexion Café - Toulouse (31)16 € Electro 22h

15€ en prévente / 18€ sur place

Â

MANUEL VALENCIA MEDRANO

Espace Croix Baragnon - Toulouse (31) 13 €

Â

GRANDE NUIT DE LA SAINT-PATRICK

20h30 Hall Comminges - Colomiers (31) Tarif plein 15€ | Tarif réduit 12€

Soirée exceptionnelle de musiques, chants, danses d'Irlande et d'Écosse avec Gerry Carter, Blazin'Fiddles et Oc Dana Ceili Band.

Â

DELUXE "STACHE TOUR" + Maïcee - 1ère partie

20h30 La Cigalière - Sérignan (34) De 12 à 28 €

Â

LA FACTORY #13: BEN KLOCK (3H SET) COLD, AN THAKAA, PROSPECT (House minimal

23h Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)22 €

Â

SOIRÉE DÉCOUVERTE ! GIRAMUNDO / REGGAE | MOÏSE GIMENEZ / FLAMENCO POP | OFEE / REGGAE

21h Le Db - Narbonne (11) entrée à prix libre !

Â

CONNIE & BLYDE

21h Le JAM - Montpellier (34) 13 €

Â

MATHIEU BOOGAERTS + SUZANNE BELAUBRE (COMPLET)Â

20h30 Le Rex - Toulouse (31) 22 €

Â

LYRICSON & DIGITAL CUT (reggae-dancehall)

21h30 Melomane Club - Montpellier (34) 9 €

Â

MATMATAH

20h Paloma - Nîmes (30) De 23 à 29 €

Â

BJORN BERGE & GRAND CANNONÂ

20h30 salle F.Mitterrand - Carmaux (81) 17 €

Â

F*** LE TRAVAIL : TOY + CONNASSE + PRINCE VASELINE

21h Salle Victoire 2 - St Jean de Vedas (34)10 €

Â

COMMANDO NOUGAROÂ

21h salle polyvalente - Gratentour (31)

Nouveau spectacle " La Voix est libre ".

Trois road-movies musicaux qui mettent en avant toute la poésie, les influences de NOUGARO ...

7€/pers-13€/2pers- 5,50€red/gratuité -12ans

Â

20h au Chai du Terral - Saint Jean de Védas

Titi Robin & Mehdi Nassouli «Â Taziri »

Tarifs : 17/12/7 EUR

Â

Cie de danse Du Petit Côté présentera son solo " Pour qui tu te prends "

20h45, au Théâtre Na Loba, à Pennautier (11)

Â

LA BRIGADE DU BONHEUR FAIT SON CIRQUE

Catherine Coole et sa "Brigade du Bonheur" vous propose leur spectacle plein de rêve, de délire, de couleur, de folie !

21h au Théâtre de l’Entresort

Tarif 5 € adultes / 3 € enfants

Réservation au 06 87 24 67 86 uniquement

Â

Béziers Langues Plurielles

Immeuble Associatif

16h : Jeux du monde, avec Chameau Taquin

19h : Soirée Contes participative (s'inscrire en amont)Â 04 67 49 36 70

Avec les conteuses Anolis, Mireille Nell, Virginie Lagarde et les volontaires du Point d'Appui, suivie d'un repas partagé

Â

20h Au Flyzone à Lézignan

Sonateen en concert (duo dj-batterie hip-hop old school) GRATUIT

Â

Samedi 18 Mars :

Â

"SINERGIA" CIE MANUEL LINAN

21h Altigone - St Orens (31) 28 €

Â

BASTOON ET BABOUSCHKAÂ

19h Au 20 - La Couvertoirade (12) Gratuit

Â

JARDIN D'INCENDIE

20h30 Cave Poésie - Toulouse (31) 13 €

Â

CHINESE MAN Â 21h Centre Culturel de la Gespe - Tarbes (65)Â 27.00 €

Â

SOIRÉE DANSANTE DE LA SAINT-PATRICK AVEC CHRIS MARTIN DUO

Drinkshop - Saint Esteve (66) Les 2 ans du Drinkshop

Â

EL CHORO, JESUS GUERRERO, JESUS CORBACHOÂ

20h Hôtel des Vignes - Rivesaltes (66)

Spectacle : 20€ normal / 18€ adhérent / gratuit enfants -10 ans

Â

BJORN BERGEÂ

21h Le Bascala - Bruguières (31) 19 €

Â

CABARET FREAKS: PUPPETMASTAZ - DJ NETIK, DJ FLYÂ

23h Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31) 20 €

Â

SOIRÉE LATINO / LATINCLUBBING AVEC UBALDO ET PATRICIO !

21h Le Db - Narbonne (11) Entrée 5€ sur place

Â

LES AUTRES

19h Le Frigo - Albi (81)

Â

RED BEANS & PEPPER SAUCE

21h Le JAM - Montpellier (34)Â 13 €

Â

MAGMAÂ

21h Le Sonambule - Gignac (34)

TARIFS : 20 / 25 €

Â

MARTA REN & THE GROOVELVERTS

20h Paloma - Nîmes (30) 7€

Â

FREDERIC JORON (ANNULÉ)

20h Parc des Expos - Toulouse (31)

Â

VIANNEY (COMPLET)Â

20h Rockstore - Montpellier (34) 27 €

Â

THE LOVE BEATLES

21h Salle Claude Nougaro - Revel (31) De 16 à 21 €

Â

LES NAUFRAGES

20h30 Vinochope - Perpignan (66) 6 €

Â

Laisser danser la voix et chanter le corps avec Christelle Bonneau.

Un atelier " Corps et Voix " Chant Spontané se déroulera à Luc-sur-Aude à la salle du pressoir de 10h à 17h30. Rendez-vous à 9h45.

Avec une pause "repas partagé" léger et sans alcool.

40€ l'atelier / 35€ petit budget

Merci de vous inscrire auprès de Sarah au 06 22 19 41 49 ou Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. "> Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Â

Â

REPAS CONCERT - Â 19h00 au Château des Carrasses, Route de Capestang (D37) Quarante (34)

Memphis Blues Combo

Places limitées à 50 personnes maximum, réservez au 04 67 00 00 67 ou Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. "> Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Â





L'Association Celtic-Nua à 20h le bal de la Saint Patrick à Peyriac de Mer au Foyer des Campagnes

Concert, démonstration de danses et "celli" avec le groupe "Off The Gomes" suivi d'un bal

Entrée : 5 euros

Â

Béziers Langues Plurielles

10h30 (à l'Immeuble Associatif) : Atelier Comptines et Jeux de doigts (0-4 ans), avec Jessy Ragey

14h-17h (à la Cimade) : Atelier-stage Danses du Monde (danses albanaises, slovaques, yézides, égyptiennes, marocaines, africaines, occitanes...)

19h (à la Cimade) Repas partagé du monde (amenez une spécialité de votre choix)

21h (à la Cimade) Grand Balèti avec Les Dormeurs du Bal

Danses Occitanes et Danses du Monde

Â

DIMANCHE 19 MARSÂ :

Béziers Langues Plurielles

L’Immeuble Associatif

10h30 : Atelier échanges de berceuses et comptines du monde (0-8 ans)

17h : Cabaret des Peuples Poètes avec Coko (chant, piano, accordéon) et Jérémy Champagne (trombone, percussions) + invité : Piero

Avec les volontaires de la Cimade et l'école Gaveau-Macé

Tout le monde est invité à participer (s'inscrire en amont), lire un texte, chanter une chanson, etc... dans toutes les langues ! Suivi d'un pot/apéro

Â

Journée de chants polyphoniques à Rouffiac-des-Corbières : cet atelier est animé par Perrine

18 €/personne. Infos et inscription au 04 68 70 71 04​

Â

Stage gratuit de découverte du théâtre pour les enfants et ados

ENFANTS, ADOS'... ENVIE DE FAIRE DU THEATRE ??

Venez découvrir cette pratique artistique aux Maillols à Festes et Saint André le samedi 25 mars !!

Stage découverte gratuit animé par Florence Rossé

Comédienne-chanteuse-musicienne-metteur en scène théâtre et fondatrice de La Compagnie des Bons Jours basée à Villelongue d'Aude.

11h00-12h30 : enfants de 6 à 8 ans

13h30-16h00 : enfants de 9 à 12 ans

16h15-18h15 : ados dès 13 ans...         Inscriptions au : 06-09-30-22-84

Â

Â