Agenda culturel du WE

Agenda Culturel du 3 au 8 mars

Vendredi 3 Mars :

La Maison du Chevalier à CARCASSONNE vous invite à découvrir l'exposition "Musique sur la toile" œuvres de l'artiste Peintre Jacques Hue - Vernissage à partir de 18 h. Exposition du 03 au 31 Mars

Galerie AMJ au 4 rue Cabirolà NARBONNE Philippe GUESDON "Palinodie & Gavrinis" Vernissage à partir de 18h30 renseignements : 09 82 40 31 72

SPECTACLES JEUNE PUBLIC Réservation vivement conseillée ! MARCELLIN CAILLOU-Théâtre de papier A 19H Le Chai – CAPENDU + 7 ans Tarif unique : 5€ - Durée : 45MIN

Eddy Piouc Cie les soleils piétons (Hérault) spectacle enfant -à partir de 5 ans- à 16h30 à la médiathèque Belpech Renseignements et inscriptions au 04 68 76 50 07

Toulouse CAMU au bijoux- à 21h30 12/10/8/6€

Salle Victoire 2 à 18h30 1DV2 // BARBAGALLO + Vincent Bricks EP Release Party + Department + DJ (Florian Brincker) + Expo LUJ (dessin) Tarifs : 15€ tarif plein, 12€ tarif réduit, gratuit adhérent, 5€ pass culture

LES BIZARRES CONTES A BARS avec Gianmarco Toto et Marco Robert (Cie Scaramuccia / St Jean de Luz) à 21h au THEATRE DE L'ENTRESORT 26 Quai de Lorraine / Narbonne Tarifs : 15€ et 12€ (réduit) RÉSERVATIONS: 04 68 75 02 73

Le théâtre dans les vignes à 20h30 Présente une création de Paul-Emile Pêtre du Collectif La Cantine Avec le soutien du Théâtre National de Toulouse. Durée 1h30 / dès 15 ans Tarifs : 17EUR ; 15EUR adhérents; 12EUR tarif réduit ; Acticity 5EUR (retrait en station ou sur internet) Petite restauration à la Cantine du TdlV dès 19h

Demi Portion + A2h

20h Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31) 17 €

Boris Brejcha, Xxxy, Karmaa, Meknes

23h55 Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31) 20 €

Miar

20h30 Le Pagnol - Launaguet (31) gratuit

Jain + Barry Moore

20h Le Phare - Tournefeuille (31) 34.00 €

Benighted + Svart Crown + Blood Ages + Guest

19h Metronum - Toulouse (31) 14.8 €

Dark / Metal

Nous Garo

20h Salle 57 - Toulouse (31) 15 €

Led Zep 129

21hThéâtre Musical - Pibrac (31) 14.3 / 26.9 €

Rose Betty Klub

20h30 La Cigalière - Sérignan (34) De 4.80 à 11.80 €

Wat Festival #3 W/ Rodad, John Lorvs, Black Bass & More

23h59 La Villa Rouge - Lattes/Montpellier (34) 16.8 €

Okute

21h Le JAM - Montpellier (34) 13.75 €

1dv2 :Barbagallo + Vincent Bricks + Department + Dj

20h Salle Victoire 2 - St Jean de Vedas (34) 15 € Pop Rock

Samedi 4 Mars :

Stage de pâtisserie organisé à Rouffiac-des-Corbières de 9h à 13h : David pâtissier, chocolatier & confiseur, transmet son savoir et son expérience. Enrichi par de plus de 10 ans de métier dans de grandes maisons en Bretagne, il partage son expérience, dans la convivialité. Notre pâtissier vouspropose de réaliser 2 verrines TARIF = 40 €/personne sur inscription Stage limité à 5 personnes, adultes & enfants confondus (infos mail au 04 68 70 71 04)

Vous êtes cordialement invités à participer à l'assemblée générale de la Claranda qui aura lieu le samedi 4 mars de 9h30 à 12h00 à sonsiège à Serres.N'hésitez pas à venir participer à ce moment privilégié d'échanges sur les perspectives et les moyens pour les atteindre notamment la part indispensable du bénévolat.

Ateliers créatifs autour de la poésie de la lecture et de la création à Montréalde 10h à 12h Renseignements et inscriptions au 04 68 76 50 07

Le CCAS pérennise son implication lors de la Journée des Droits des Femmes à l'espace de loisir de sainte Valière avec un défilé de mode à la SEL. La quinzaine de mannequin engagée dans cette animation présentera la collection de Marie Andrée Boix à 15h, prix d'entrée 1€.

En amont, les membres du CCAS ont rassemblé des lots pour alimenter une tombola. En rapport avec le thème, les gains proposés vont d'un massage ayurvédique à des produits cosmétiques, en passant par du vin de la « cuvée Léa », des fleurs ou des bonbons. Les tickets sont en vente au prix de 1€ à la Mairie ou à l'épicerie. Tous les bénéfices seront reversés au CIDFF qui œuvre auprès des femmes en difficulté.

L'association L'Ortie propose de partir à la Découverte des plantes sauvages comestibles-cueillette et cuisine des salades sauvages et herbes folles avec en intervenante : Laurie Beaufils, c'est au Jardin des Possibles à Alet les Bains de 10h-20h paniers partagés à midi puis préparation du repas en commun et dégustation en début de soirée.

TARIF : 50 euros la journée, possibilité de participer uniquement à la sortie pour 12euros.

Possibilités de prise en charge pour formation professionnelle. CONTACT : 06 31 77 00 34

Quai N°10 au Port de Castelnaudary à 17h musique et vidéo avec MONOTONE LAB ☼

Spectacle mêlant recherche musicale et création sonore, le voyage en Acouphaenia de Monotone Lab nous immerge dans une programmation électronique hypnotique, synth live et guitare électrique ambient, en interaction avec les projections de Liquid Light Lab, un collectif new-yorkais de vidéastes...

Dans le cadre du Programme Printemps des Poètes dans nos villages QUINTILLAN à 16h Lecture-performance par la cie F&F à la bibliothèque suivi d'un apéritif aux couleurs du Gabon au foyer du village.Venez découvrir la grainothèque de la MAM L'Agglo fête l'arrivée du printemps. Depuis le 1er mars, les usagers de la Médiathèque André Malraux pourrons participer à un projet commun, celui de la grainothèque. Ce nouveau service va permettre d'échanger des semences de fleurs, de fruits et de légumes en toute autonomie et convivialité. En partenariat avec l'association biterroise Natura-Lien, aura lieu la première bourse d'échanges de graines et de semences, au pôle Actualité de la MAM,durant ses heures d'ouverture. Une occasion supplémentaire pour les jardiniers, amateurs ou professionnels, de venir troquer conseils et plantations. Pour les plus petits, une activité « Je m'amuse » spécial graines et jardin aura lieu au pôle Enfance à 16h. À l'aide de tablettes numériques, les enfants de 3 à 5 ans pourront venir jouer les jardiniers en herbe. Renseignements : www.mediatheque-beziers-agglo.org ou au 04 99 41 05 50.

Connie &blyde la mer électrique, vernissage à la casa bondels, 34 rue Saint Guilhem à Montpellier. Exposition de Maxime Borowski18h- L'exposition se tient jusqu'au 16 Mars

Atelier de rencontre autour de l'expression spontanée de 14h à 18h à la salle du pressoir à Luc/Aude.

Cet atelier s'articule autour de l'improvisation collective dirigée associant la parole, le son, la voix et le mouvement.

Il est ouvert aux comédiens, musiciens, chanteurs et danseurs débutants ou plus exercés.

Seule est nécessaire l'envie de prendre part à la création collective d'instants habités...

La participation financière est libre selon appréciation et ressources.

Cette rencontre est orientée par Denis Leblond comédien, musicien, animateur d'ateliers de théâtre et d'improvisation vocale (circlesong)

Cet atelier nécessitant un minimum de participants il est impératif de s'inscrire avant le 1er Mars au 06 33 96 59 88 voxomnibus.blogspot.com

Ciné-musiques au Castillet à 19h à perpignan intitulée « Voies de Femmes en Orient ».Jazzèbrepropose deux projections entrecoupées d'un concert et d'un buffet convivial tiré du sac (les organisateurs fournissent les boissons).

19h - SONITA De RokhsarehGhaemMaghami - de 2016 FILM INEDIT

20h30 - CONCERT COURT Samir et Aude

Samir et Aude proposent un court concert entre les deux films pour un voyage du Moyen Orient au Maghreb. Aude ORTIZ à la voix et Samir HAMMOUCH au qanoun (harpe orientale) transmettent les émotions des migrations autour de la Méditerranée. Une sensibilitéféminine, qui réunit la délicatesse de la brise et l'enracinement dans la terre, en continuité avec les traditions métissées arabes (andalouses, séfarades, orientales).

21h30 - SYNGUE SABOURDe AtiqRahimi - de 2012

Rendez-vous jazzy pour les Journées des Saxophones l'Agglo et le Conservatoire Béziers Méditerranée organisent un concert rencontres interrégionales à 19h au Palais de la Mer

deValras-Plage.

-En première partie, les spectateurs pourront swinguer avec les ensembles de saxophones de l'École Intercommunale de Musique de Servian et le Conservatoire Béziers Méditerranée.

-En seconde partie, les élèves et professeurs du Conservatoire du grand sud vont revisiter les classiques ainsi que de célèbres bandes musicales de films et de séries. De Game Of Thrones à Debussy, les horizons musicaux seront multiples.

Concert gratuit dans la limite des places disponibles.

Réservations et renseignements au 04 9941 34 80.

Les Artistes des Ateliers du ChäteauVargoz ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l'exposition ALTER EGO d' isaLAND&LANDmannà partir de 19h au Château Vargoz (rue du Pont) à SERIGNAN

Au Théâtre Naloba de Pennautierà 11h et 17h : «l'arboratoire » par la Cie les Trigonelles

– à partir de 4 ans -

Renseignements – Réservations : 04 68 11 45 32 – Tarif unique 5 €

En mairie de Pennautier les jours ouvrables de 9h à 12h30 et 13h30 – 17h30

MEMPHIS BLUES COMBO- Style "Early Electric Blues à 21h30 à la Guinguette de Tournebelle, Ecluse de Mandirac à NARBONNE entrée libre et gratuite.

Réservations repas au 06 37 38 77 59

Sugar Bones

21h Altigone - St Orens (31) 15.8 €

Miar

20h L'Improvisé - Castelmaurou (31) Gratuit

Back To The 80's

21h Le Bascala - Bruguières (31) 11.8 €

Eric Lavalette Band

21h Le Rex - Toulouse (31) 10€

Hommage A Brel

20h30 Salle Alizé - Muret (31) 24 €

Karpatt + 1ere Partie

19h30 L'Antirouille - Montpellier (34) 13.8 €

Dab Rozer + Ndobo-emma

21h Le JAM - Montpellier (34) 13.75 €

DIMANCHE 05 MARS :

Au Théâtre Naloba de Pennautierà 17h : « l'homme qui plantait des arbres » par la Cie Arketal– à partir de 5 ans - Réservations : 04 68 11 45 32 – Tarif unique 5 €

Château et remparts de Carcassonne Dimanche gratuit

Du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, chaque 1er dimanche du mois, le château et les remparts seront ouverts gratuitement. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique d'accès à la culture du CMN.

A noter, le monument est gratuit, toute l'année, pour les 18-25 ans (ressortissants de l'Union européenne ou résidents réguliers sur le territoire de l'Union européenne).

LEGUM' SEC (COMPLET) Théâtre d'objets sensoriel et musical A 17HLe Chai – CAPENDU JEUNE PUBLIC + 6 mois Tarif unique : 5€ - Durée : 30MIN

Dans le cadre du Programme Printemps des Poètes dans nos villages TUCHAN au gîte ST ROCH à 17h Lectures / calligraphie et musique avec Abdelatif El Yagoubi (oud) autour d'un

thé et pâtisseries marocaines.

COUSTOUGE Maison de l'Ormeau mardi 7 mars 18h30

L'association de l'Ormeau vous convie à la bibliothèque: Lectures par les

villageois & musique (blues) interprétée par Chris, Claude & Guy suivies au

bar d'un apéritif aux saveurs des îles...

VILLEROUGE-TERMENES au gîte de la Placette mercredi 8 mars 17h

Groupe de lecture du village. Les poétesses africaines à l'honneur pour la

journée de la femme. Petit buffet épicé.