Agenda Culturel du WE du 17/02 au 19/02

VENDREDI 17 FEV :

18H30 à la librairie MOTS et CIE​ à Carcassonne

Rencontre exceptionnelle avec Philippe ANNOCQUE pour son roman

" ELISE ET LISE" (éditions Quidam), lecture par l'auteur et ​Valérie Schlée.





Le dB à Narbonne :

21h FESTIVAL DE SOLOS ! : 12/15€

Thomas Schoeffler Jr. + Will Barber + Mr White

21h30 Le Bijou à Toulouse

SARCLORET - 12/10/8/6€

23h Le Bikini - Ramonville / Toulouse Â

Fury #2: vandal, Thrasher - Meccano Twins, Yowii & More 21 €

20h30 Le Rex - Toulouse (31)Â Â

Release Party Agathe Da Rama + The Jerry Khan Bangers 9.8 €

20h30 La Cigalière - Sérignan 10 / 24 €

Georges & Moi Par Alexis Hk (Musique)

21h Le JAM - Montpellier (34) 23.7 €World / Soul / Funk

Anthony Joseph & The Spasm Band

19h30 Rockstore - Montpellier (34) Entrée libre pour les 16 ans du subsonic

Angels + Fix-O-Dante + Mata Hari + The Silly Walks

20h Salle le Devezou - Montferrier sur Lez France 16€

Scred Connexion, davodka, le Traitement, la Q8

(Concert Solidaire, La Scred Connexion est un groupe engagé qui milite pour une société plus juste sans glorifier la violence et qui croit en l'évolution des mentalités)

20h30 Salle Victoire 2 - St Jean de Vedas (34)

Seth Gueko, c'est le bagou manouche sur un flow rap en français.18€

Secret Place - Saint-Jean de Vedas (34) pass 2 jours 26 € 1 soir 16 €

One Man Band Festival-vendredi: Bob Log Iii - Ronan - Bang Bang Girl - Blues Street One Man Band

Restaurant la Grange - Bize-Minervois

21h30 Zia : Soul, Groove, Funk / Gratuit

Concert et restauration sur place et entrée libre. L'ouverture du restaurant à partir de 19:00 heure.

« Rabah Mokrani » (Balade en chansons)/N.C.

20h30 Maison Poétique Narbonne - Narbonne

Georges et Moi - Par Alexis HK

21h00 La Cigalière - Sérignan (34) 22.00€

SAMEDI 18 FEV :

19h30 @ Association Les Maillols à FESTES st André

Dj Clash ! ! ! 6 djs s’affrontent : techno, transe, électro-swing…

PAF 5€

Fête de La Soupe à ALET les Bains / Gratuit

- Ouverture de la salle des fêtes : 17h 30

- Heure limite des arrivées des soupes pour le concours: 19h

- Thérèsa (accordéon)

- Les deux qui restent (chanson française)

- Ishtar (chanson française)

- Dj Doug (cumbia)

Le dB à Narbonne :

22h LA NUIT DANCE HALL URBAN MUSIC ! : 5€/gratuit pour les filles

Avec Elion J

19h : Soirée Café-théâtre dinatoire

- Jean-Paul Pierrault, mime parlant en films courts et en direct

- Interventions du public

- Cocktail dinatoire (sur résa)

@ PaRaDoX à La Palme (11)

Repas - Concert - 19h - Prix Libre

Coukou (Garage-Free Fuzz / Tours) + Johk en Concert

19h Quai n°10

10 Quai du Port, 11400 Castelnaudary

Soirée folk nordique avec TVA NICKELHARPAS

Tarifs 5€/7€

Repas 8€

23h Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31) 25 €

Boys Noize (dj Set) + Djedjotronic + Madame + Sophonic

20h Salle 57 - Toulouse (31) 14 €

O Que E Amar

19h Secret Place - Saint-Jean de Vedas (34) 16 €

One Man Band Festival Thomas : Schoeffler - Jacob Wilde - Dead Cat Stimpy - Shake It Like A Caveman

16h Showcase : Duo Michel Mulleras et Jean Mach

Médiathèque André Malraux – Béziers / Gratuit

Créations et poésies en chansons : chant, guitare, flûte, saxophone, trompette, tuba, accordéon. L'auteur compositeur interprète biterrois Michel...

DIMANCHE 19 FEVÂ :

1ère édition du salon ludique et créatif "Lune et l'autre"

Restaurant « Le Moulin de l ‘Évêque » à RIVEL

De 14h à 18h : Salon d’exposants, Peinture, Sculpture, Mirifioles, Peinture de la bouche, Vêtements féériques, Interventions surprises

8 euros