Agenda Culturel du WE du 10/02 au 14/02

Vendredi 10 février 2017

21h au Théâtre du Sillon - Clermont l'Hérault (34)

Le Cabaret des Chansons Fraîches d'Hiver

Avec toujours le même principe : 8 ou 7 ou 6 ou .... auteurs-compositeurs-interprètes de la région créent un spectacle dans l'urgence (c'est la règle) : des duos, trios... etceteros inéditos, des impros, de l'échangisme musical... un tourbillon échevelé de sons et de mots

Tarif : 10 et 8 euros

DOC LOU & JEFF H (Old School Rockin' Blues) en concert

21h30 à LA GRANGE, La BOuillette, BIZE MINERVOIS

21H00 LE SONAMBULE @ GIGNAC

KLÔ PELGAG

WALLACE

TARIFS : 10 / 12 / 15 € - ASSIS - CHANSON

LES BARJO / PERPIGNAN

Sonateen, duo batterie – DJ qui envoi le meilleur du hip-hop old school à leur manière!

20h45 au Bijou de Toulouse

LORENZO NACCARATO TRIO - 12/10/8/6€

Soirée Girls don’t cry

Vox Pompidou en concert - Blacksheep - MONTPELLIER

Gypsy Sound Systèm

21h00 Le dB - Narbonne 10.00€

Un couple de DJs d’exception, mondialement connu pour leur énergie rayonnante et leurs folles prestations scéniques. DJ Olga (mix, chant...)

Vitalic

21h Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31) 27 €

21h Maison Blanche - Toulouse (31) prix libre

21h salle polyvalente - gratentour (31) de 5,50€ à 13€





Samedi 11 février 2017

Lakhdar "le cri du poète" Slam

20h30 Le Chapeau Rouge - Carcassonne - Gratuit

Concert Punk- The Sexopath/Les débroussailleurs

20h30 Lou Très - Trèbes

Salle des fêtes du Vernet d'Ariège

JEFFERSON NOIZET TRIO (aux frontières du folk, du blues et de la country)

Concert à 21h30 : 10 € - 7 € (adhérents ACME, AFTHA et MJC)

Gratuit pour les moins de 13 ans.





21H au Théâtre Gérard Philipe à Montpellier

Tarif 8€/10€

à 21h à l'ENTRE DEUX, ST DENIS (11)

L’année chinoise du Coq de Feu a commencé le 28 Janvier 2017.

L’association EDEN la célèbre lors d'une journée Portes ouvertes, avec un stage :

« Bien-être et santé grâce au Qi Gong » le samedi 11 février de 14h à 17h, suivi de l’Assemblée générale de l’association à 18h et d’une soirée festive au profit de ses actions au Cambodge à 20h ;

au DOJO d'ESPERAZA. (Repas sur inscription 20€).

Réservations : Eden - www.mantha-eden.net - Tél : 09 54 59 38 15

Hélios QuinQuis trio (Balkan Jazz)

20h30 Maison de la Terre à Poucharramet (31)

Agar Agar Â

20h30 La Dynamo - Toulouse (31)

Ali Amran

18h Salle Barcelone - Toulouse (31) 15/10€

Mr Jack Â

21h Daiquiri - Carnon (34) Gratuit

Du blues, rock, soul, boogie le tout pimenté d'une pincée de groove

Joe Pilgrim & The Ligerians Band - Reggae

21h30 Melomane Club - Montpellier (34) 11.8 €

We Are The 90's

23h52 Rockstore - Montpellier (34) 13.8 €





Dimanche 12 Février

19h - Secret Place – St Jean de Vedas - 22€ adh

Avocado présente

CHELSEA GRIN (Deathcore-USA)

BETRAYING THE MARTYRS (Deathcore – France)

MAKE THEM SUFFER (Metalcore – Australie)

VOID OF VISION (Metalcore – Australie)

Mardi 14 février

TAF Productions présente:

ME FIRST & THE GIMME GIMMES

(Punk rock - San Francisco)

20h - Secret Place – St Jean de Vedas 25€ adh*

Le groupe star et loufoque de reprises Punk Rock !

Eurocultures en Corbières propose PLAISIR D'ECRIRE, PLAISIR DE PAPIERS

Les 15/16 ou les 18/19 Février à ALBAS 11360

De 9h30 à 17h30 (possibilité de pique-niquer sur place)

TARIF : 40 euros la journée ou 75€ les deux jours

Renseignements et réservation au 0683112829 en partenariat avec www.Eurocultures.fr

STAGE PHOTO ET PETITES OEUVRES MULTIMEDIA

Fictions

POUR LES 12-17 ans

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017

Le GRAPH-CMI propose un stage de photographie numérique et de petites oeuvres multimédias (POM) autour du thème « fictions ».

Ce stage animé par la photographe professionnelle Karine Bossavy amènera les participants à découvrir les techniques de prise de vues photographiques, le traitement d'images, de son, et de montage, en vue de réaliser une exposition et une série de petites oeuvres multimédias.

Chaque participant sera amené à imaginer une fiction et transformer son idée en petite oeuvre multimédia.

Une Petite Oeuvre Multimedia est une nouvelle forme d’expression artistique faisant appel à la photographie, la vidéo, le son et divers outils numériques.

GRAPh – Maison des associations – Carcassonne

Tel : 04 68 71 65 26 - Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.