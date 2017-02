Agenda Culturel du 03/02 au 05/02

Écrit par mc

/ 0 Note des utilisateurs:/ 0

Mauvais Très bien

Â

AGENDA CULTUREL DU 3 AU 5 FEVRIER 2017

VENDREDI 3 FEVRIER 2017

PEZENAS au théâtre CHANSONGS nouvelle création de Serge CASERO dès 21h, 15€.

CARCASSONNE depuis le 2 février 2017 jusqu’au 24 février. Exposition à la Maison de la Région de Carcassonne nommée "Gardiens du silence" 26, rue Antoine Marty - 11000 CARCASSONNE du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Artiste peintre : Michèle TEYSSEYRE Gratuit et libre d'accès.

CAPENDU Grand foyer dans le cadre de la saison CRIC CRAC FESTIVOIX HAMLET en 30 minutes prix enfant 1€, tarif réduit 10€, plein tarif 15€ et PASS 25€ dès 21 heures.

MONTREAL Salle Polyvalente FUGUE NOCTURNE, CIRQUE et CAPOEIRAÂ ; 20H45, 10€

CAILHAVEL observation du ciel par le club d’Astronomie dès 21h.

CASTELNAUDARY Scène des 3 ponts, LES IDEES GRISES, spectacle de danse dès 20h30. 13€

CASTELNAUDARY 10 quai du port entrée libre, soirée CONTES organisé par le Quai N°10.

COUIZA soirée LUDOTHEQUE avec des jeux à partir de 20h avec repas tiré du sac.

NARBONNE au DB, BAILA CON UBALDO ET PATRICIO amateurs de danses salsa, bachata, kizomba dès 21, 5€

NARBONNE au citron givré ASSEDIC ET CHIPPENDALES théâtre 21h dès 14€.

QUILLAN Espace Cathare dès 21h, réservation vivement conseillée à partir de 9 ans, durée 1h, de 1 à 16€ MAMA/PAPA CARNAVAL par Cridacompagny mise en scène de Julien VITTECOQ dans le cadre du temps de cirque dans l’Aude.

LAVALENET

LIMOUX Bal TRADENBULLE salle Monte Cristo, à 20H30, dans les hauteurs de Limoux, derrière le chemin de fer. Tu peux venir avant si tu veux, tu regardes sur le site si tu veux nous aider et on mange ensemble ce que chacun amène.

MAZAMET organisé LO BOLEGASON 18h30 - Gratuit à l'Espace Apollo FRENCH TOBACCO 1 homme, 1 guitare, 1 valise.

ST-AMANS SOULT dès 21h avec un tarif unique de 8€ LE TORTILL’ART Matthew SKOLLER feat. Kai Strauss

TOULOUSE LE Bikini à partir de 23h de 18,80€ à 21€ sur place TRANCE avec COMING SOON/FENDER BENDER et AVIATION et MARCO MESSARI.Â

LAVALENET Casino INNA MODJA à 20h45Â de 16,80 à 21,80€.

ARGELES SUR MER soirée Chanson avec scène ouverte à tous dès 20h45, entrée libre à la salle François BUISSON.

PERPIGNAN soirée JAZZEBRE concert ESCAPE LANE à la casa musicale dès 20h30 de 5 à 10€. Ben Lamar Gaye : cornet, électronique Jeff Parker : guitare électrique Joachim Florent : contrebasse Denis Fournier : batterie, percussions

PERPIGNAN Théâtre de l’Archipel dès 20h30 musique classique 22€ avec Bertrand CHAMAYOU au piano.

Â

SAMEDI 4 FEVRIER 2017

CHALABRE dès le 4 et jusqu’au 8 Â février, UN VOYAGE EN ACCORDEONISTAN sur les traces du Sheng, exposition musicale en itinérance dans les villages de l’Aude et d’Ariège. LE BUS ESPACE CULTUREL MOBILEÂ ; Vernissage en présence de l’auteur à a bibliothèque de Chalabre au 4 rue des Boulangers ou présentation d’une étape du voyage tous les soirs dans le bus dès 18h30.

CONQUES SUR ORBIEL Théâtre Municipal CONQU’EN OC#2 dès 19h repas convivial ouverture des portes à 20h30 pour le concert, dès 21h MOUSSU TE LEI JOVENTS Blues rock Occitan Tarif réduit 15€ tarif normal 17€.

NARBONNE TAIWAN MC W/DJ S.O.A.P./REGGAE HIP HOP ELECTRONIC et autres. Dès 21h, de 10 à 12€.

FESTES stage de percussion aux MAILLOLS samedi + dimanche les places sont limitées donc téléphoner au 06 12 81 48 25 tarif de 6 à 25€ selon le niveau.

RDV 9h au Roc de CONILHAC L’association AUDE NATURE, en partenariat avec le Parc Naturel de la Narbonnaise, propose à tous les volontaires de venir prêter main forte pour dépolluer le site des anciens salins de Campignol et son accès (propriété du Domaine Public Maritime) de tous ses déchets divers et variés. Nous y serons sur les 2 jours mais chacun peut venir aider le temps qu’il le désire. Nous partagerons un repas ensemble le midi type auberge espagnole (chacun amène quelque chose à partager et l’association offrira l’apéro). IMPORTANTÂ : Amener, pour ceux qui le peuvent, des brouettes, des gants de manutention, des pelles. Merci de nous appeler pour nous informer de votre présence, poser vos questions et préciser ce que vous pouvez amener. Mail : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. et tel : 06.24.35.90.57

AIGUEFONDE salle associative de CALMON dès 18h30 et c’est gratuit BLUE BUTTER POT Duo formé en 2013 qui ne se contente pas de revisiter les grands classiques mais composent et arrangent à leur sauce une musique de terroir reposant sur le country blues, le rock, le folk

CASTRES au Lo Bolegason dès 21h en prévente 10€, soir du concert 12€ THEO LAWRENCE & THE HEARTHS Dans cette cave de la banlieue, au milieu des câbles, ces cinq jeunes musiciens inventent ce qu’ils veulent entendre, à la fois connectés au passé et branchés sur la brèche d’un futur.

TOULOUSE LE Bikini à partir de 22h de 13,50€ à 16€ sur place dub reggae avec ABA SHANTI/ANTXON SAGARDUI et GREENLIGHT SOUND SYSTEM.Â

TOULOUSE au Bijou, NICOLAS JULES de 10 à 12€.Â

TOULOUSE Bar l’évasion, en face du métro St-Michel, c’est gratuit à 19h30 les SAXTOY’S.Â

TOULOUSE au Metronum, dès 19h contre 11,80€ REQUIN CHAGRIN et THE EXCITEMENTS les SAXTOY’S.Â

ST JEAN DE VEDAS VICTOIRE 2 nouveau patio et inauguration avec 20hÂ

ROMAIN HUMEAU + LAROSS de 5 à 18€.

Â

DIMANCHE 5 FEVRIER 2017

RDV 9h au Roc de CONILHAC L’association AUDE NATURE, en partenariat avec le Parc Naturel de la Narbonnaise, propose à tous les volontaires de venir prêter main forte pour dépolluer le site des anciens salins de Campignol et son accès (propriété du Domaine Public Maritime) de tous ses déchets divers et variés. mail : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. tel : 06.24.35.90.57

Info. pour réserver dans les temps, le festival SCENES D ENFANCE dans l’ensemble du département avec de nombreux spectacles du 24 février au 15 mars 2017. Quelques exemples : la saison démarre avec NAUFRAGE par la Cie Théâtre Mû, libre adaptation poétique de Robinson CRUSOE dès 19h le 24 février au Chai à CAPENDU 5€. LES SOULIERS MOUILLES par La Farouche Compagnie un superbe récit d’aventures également le 24 février dès 20h45 à la salle polyvalente de MONTREAL D AUDE, 5€. 35 spectacles au total destinés aux jeunes publics et leurs parents, les places étant limitées, les tarifs peu onéreux ou gratuits. Renseignez-vous !

TOULOUSE Le Grenier Théâtre, dès 20h30 contre 12€ an et ce depuis le 1er février jusqu’au 11 LES MANHATTAN SISTERS.

SALLELES D AUDE salle des fêtes dès 17h30 et c’est gratuit Spectacle musical de Croq Mots Notes

BRAM depuis le 21 janvier et jusqu’au 5 mars 2017 expo photos et mots de Bernard BOUCHARD de l’Afrique à Bram enfant 1€ adulte 4€ les mercredis de 11 à 18h puis des jeudis au dimanches de 13 à 18h.

CARCASSONNE les remparts et château , visite gratuite.

Le réseau de lectures publiques proposent de nombreuses animations dans l’ensemble du département pendant les vacances et pas que, pour être informé une visite sur le lien ci-après www.lecture.ccplm.fr