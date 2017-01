Agenda Culturel du WE du 27/01 au 29/01

Écrit par Kristina

AGENDA CULTUREL DU 27 AU 29 JANVIER 2017

Vendredi 27 :

LABECEDE LAURAGAIS racontars arctiques à partir de 19h à la médiathèque, entrée gratuite. Sur réservation.

NARBONNE DB dès 21h gratuit soirée PAPA avec CALDERA + BEQUIET + JEAN LOUIS MAZET

LAGRASSE dès 19h sous chapiteau TEMPS DE CIRQUE DANS L’AUDE avec BOI de 6 à 14€ puis dès 21h30 PARASITES de 6 à 14€

21h30 Mell  (Détours de Chant)

Bijou - Toulouse (31) 13.8 €

Sonos Sonideros : Yeahman! + Guests

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

Piers Faccini Â

20h30 Le Rex - Toulouse (31) 22.00 €

Les Inouïs Du Printemps De Bourges : La Recette - Standard - Mirage Club - Cathédrale

20h Metronum - Toulouse (31) Gratuit

Space Jam Session

20h Ô Boudu Pont - Toulouse (31)

Scènes ouvertes aux instruments électroniques / Gratuit

Wally / Rocca

21h Salle Molière - Launaguet (31) 11.8 €

Les Escrocs + 1ere Partie Â

19h30 L'Antirouille - Montpellier (34) 12.8 €

Pauline Croze - 7eme Festival Â

20h30 La Cigalière - Sérignan (34) De 7.80 à 17.80 €

Open Minded Présente Ben Vedren

23h55 La Villa Rouge - Lattes/Montpellier (34) Electro 10 / 12 €

Niagami

21h Le JAM - Montpellier (34) 9.75 €

Bal D'hiver Mister Klof Uei Baseduo

21h Le Sonambule - Gignac (34) 16.8 €

Olivia Ruiz Â

20h30 Zinga Zanga - Beziers (34) 32.00 €





Samedi 28:

CASTRES LO BOLEGASON Piers FACCINI + Camille Florence dès 20h30 de 12 à 17€ et gratuit pour les abonnés.

ESPERAZA soirée projection/ débat sur le prix des médicaments présenté par MEDECINS DU MONDE à partir de 18H00 au centre culturel  Avenue de la Gare. Au programme : 18H00 : Accueil des invités/ Discours de bienvenue 18H30 : Projection du film documentaire Fire in the Blood. (1H30) 20H00 : Débat participatif, en présence de Joël LECORRE, membre du Conseil d'Administration de Médecins du Monde, et Jacques PUYEO, Président Départemental de la Ligue Contre le Cancer. 21H15 : Cocktail





ALZONNE et VILLESEQUANDE accueilleront via le FEP la 5ème édition du salon Arts d’Hiver. De 13 à 19h dans les 2 salles polyvalentes. Une vingtaine d’artistes représentés peinture, photo, sculpture, poésie, écriture. Il y e aura pour tous les goûts et l’entrée est libre.





LEUCATE à partir de 17h30 à la médiathèque dès 10 ans entrée libre réservez au 0468402519. Manipulation poétique avec la cie raoul Lambert dans le cadre du temps de cirque dans l’Aude.





PENNAUTIER Théâtre NA LOBA dès 18h30 de 5 à 10€ dans le cadre du temps du cirque LONELY CIRCUS Masse critique





CAPENDU Espace culturel Le Chai dans la saison Cric Crac FESTIVOIX CHEVAUCHÉE LYRIQUE HUMOUR MUSICAL DURÉEÂ : 1H30 15€ / 10€ / 1€ - PASS FESTIVOIX (2 SPECTACLES) : 25€ / 15€ dès 21h.





CASTELNAUDARY médiathèque Canguilhem gratuit dès 11h30 L’EXPRESSO MUSICAL avec des musiques du grand nord.





QUILLAN à l’espace cathare, c’est gratuit à 14h "Quand la Chine téléphonera", pièce de Patricia Levrey par la Cie "Les Douze Pieds". A 17h : "Blanches", pièce de Fabrice Melquiot par la Cie "Des Mots pour le Dire". A 21h : "Les Forains", pièce de Stephan Wojtowicz par le Théâtre des Quatre Saisons.





NARBONNE DB de 23h à 5h, tarif 5€, ART OF TONES/ESTEBAN/CHEAP KIDZ/S-EVENPERPIGNAN el mediator, dès 21h, de 12 à 15€ Soirée dub OBF DJ SET/ BRAIN DAMAGE etc.





PORT LA NOUVELLE au théâtre de la mer, concert de l’école municipale de musique dès 21h et c’est gratuit.

Festival Détours de Chant ! 15ème édition.

Amélie-les-crayons

21h Espace Bonnefoy - Toulouse (31) 16.8 €

Eva Glorian & Lucien La Movaiz Graine Solo

21h La Candela - toulouse (31) Chanson

Participation libre mais nécessaire ! Spectacle musical tout public

La Berlinoise : Fez B2b Yannick Bartel (monticule Festival) + Karmaa + Bamdara

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

Blind Test

22h Ô Boudu Pont - Toulouse (31) gratuit

Venez tester votre culture musicale!!

Chronologic

23h52 Rockstore - Montpellier (34) 13.8 €

1dv2 : Kaviar Special + Leggings + Cannery Terror + Dj + Expo

20h Salle Victoire 2 - St Jean de Vedas (34) 15 €

Dimanche 29Â :

ALZONNE et VILLESEQUANDE accueilleront via le FEP la 5ème édition du salon Arts d’Hiver. De 10 à 18h dans les 2 salles polyvalentes. Une vingtaine d’artistes représentés peinture, photo, sculpture, poésie, écriture. Il y e aura pour tous les goûts et l’entrée est libre.

MONTOLIEU de 13h30 à 14h30 ateliers tango débutants de 15 à 20€, de 14h30 à 16h atelier technique tango inter avancées de 10 à 13€ et de 16 à 20h bal traditionnel de tango argentin pour tous à l’apostrophe impasse de la manufacture de 7€.

CARCASSONNE Théâtre Jean ALARY LA VEUVE JOYEUSE de 10 à 40€ dès 15h.

QUILLAN à l’espace cathare, c’est gratuit à 14h30 "Fugueuses", pièce de Pierre Palmade par le Théâtre de l'Hémione.

BEZIERS Zinga Zanga 20h30 Baptiste LECAPLAIN, on ne connait pas le prix.

CARCASSONNE rappel à la Salle pierre du Château Comtal Exposition du photographe Emeric Fecher, qui retrace son travail et sa perception unique de la France des années 1930 aux années 1960. Dès 9h30

