AGENDA CULTUREL DU 06/01 AU 08/01

Vendredi 6:

COUIZA, la ludothèque reprend du service et vous propose dès demain une nouvelle thématique pour vous réchauffer en ces froids d'hiver : La jungle !! Venez profiter des bananes, noix de coco et papayes et prendre soin de tous ces animaux sauvages...La prochaine soirée jeux pour adultes aura lieu ce vendredi dès 20h.S'il vous reste des chocolats Et de la bière de Noël; ils sont les bienvenus.

CASTELNAUDARY HALLE AUX GRAINS à partir de 17h00 Concert du Nouvel An de l'Union Musicale des Sans Souci en présence de Monsieur TROPINI, soliste de l'Orchestre du Capitole. Entrée libre.

NARBONNE au DB de 21h au bout de la nuit, PAPILLON PARAVEL nous revient avec son groovy slam et ses chansons décalées, RIM LAURENS FEAT, Olive de NEWPORT et en reggae OFEE.

LEZIGNAN-CORBIERES 25 rue MARAT Du 19 Décembre au 27 Janvier EXPOSITION PHOTO

« Vous avez trois minutes ? » Expo photo sur l’estime de soi, la discrimination et la valorisation des compétences, réalisée par des adhérents d’un Groupe d’Entraide Mutuelle en partenariat avec entrée libreÂ

TOULOUSE Le Bijou concert de WALACE à 21h30, prix de 6 à 13,80€

TOULOUSE au Bikini PERC –FOREGROUND en concert + CLERIC + REGAL + ERROR 508 · dès · 23h

PERPIGNAN 19h au cinéma LE CASTILLET, un «cinémusiques»Â consacré à Miles DAVIS avec intervention des élèves du conservatoire sur le répertoire en question. Buffet tiré du sac, le cinéma et JAZZEBREe fournissent les boissons