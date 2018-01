agenda culturel du 05/01 au 07/01

Écrit par Kristina

Vendredi 05 Janvier 2018Â :

21h30 Le Grenier Bar Ambiance - Narbonne

Concert RSS - Rock

Gratuit

22h Connexion Live - Toulouse (31)

Bootylicious #11 By Mamelle Bent

Gratuit

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

'Houseboat' : Curt + El Chileno + Mat Denum + Guest

21h30 Au Bijou à Toulouse

CABARET POPULAIRE DE PAS PLUS HAUT QUE LE BORD – 8/5€Â

Samedi 06 Janvier 2018Â :

21h au dB à Narbonne

CINE-CONCERT: Monotone Lab présente Transmission «Â The Outer Limits » - The Galaxy being S01E01 + After Show: Mix Juckbox Baby - 5€

Â

8h00 Place de la Halle de Lagrasse

Marché avec producteurs bio

19h00 Cosmopolithèque - Béziers

Ciné-Cosmo

Projection d’un film choisi par l’équipe cinéma de la Cosmopolithèque (titre communiqué ultérieurement) - Gratuit

22h Connexion Live - Toulouse (31)

Groovence Présente Dawa Sur Le Dancing #2 W/ Pierre Moritz + Mangabey + Twice Movement (house, Disco, Deep House)Â

Gratuit

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

'Die Nacht Live’: French In Berlin + Idem Nevi + Arrival + Twelve Trees + H.i.l.l.





Dimanche 07 Janvier 2018 :

15h00 Palais des Fêtes Rivesaltes - Rivesaltes

«Fiddle & Co» Les violons du Monde

« Les violons du monde » est un programme d’enseignement proposé par le CRR à ses élèves qui vise à élargir l’horizon musical des musiciens...

10.00€