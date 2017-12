agenda culturel du 22/1 au 24/12

Écrit par Kristina

Vendredi 22 décembre :

21h au Bar/restaurant "Ô Vieux Tonneaux", PEYRIAC DE MER (11)

Concert Memphis Blues

Entrée libre bar, réservations restaurant au 04 68 48 39 54





21h30 Le Bijou à Toulouse

ATTIFA DE YAMBOLÉ

12/10/8/6€

Les enfants de l'école de la Calandreta Limosenca vous invitent à découvrir leur grand marché de Noël à la salle René fil, rue des études, quartier Flassian.

À partir de 17h, vous pourrez découvrir leurs créations artistiques et originales qui vous permettront de parfaire votre décoration de fin d'année. Certains parents proposeront aussi des stands afin de régaler vos yeux et vos papilles.

Une buvette avec vin et chocolat chaud et petite restauration sera proposée.

Tous les bénéfices serviront aux projets de l'école.

20h Connexion Live - Toulouse (31)Â Â Â Â Â Â Â

Unity : Battle Hip-hop, Show Danse & Dj Set Hotness + Meexxa Bb

Gratuit (Hip-hop)

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

House & Techno Edition Christmas : Alex K + Hajar + Guests

23h52 Rockstore - Montpellier (34)Â Â Â Â Â Â Â

We Are The 90's

13.8 €

Samedi 23 décembre :

22h Connexion Live - Toulouse (31)Â Â Â Â Â Â Â

Funky Town #10 : Christmas Edition W/ O.xander & Le Gouter

5€ avant 23h / 8€ après.(Disco, funk, house)

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

#collection 30 Ans De Rave : Laurent Maldo + Dj Yohm All Night Long

14h30 Salle Alizé - Muret (31)Â Â Â

"pouet" Francois Hadji-lazaro

11.80 €

19h Carré Rondelet - Montpellier (34)Â Â

Boby Lapointe - Les Fils A Mamie

17.8 €

21h Carré Rondelet - Montpellier (34)Â Â

Tellement Cabaret

19.8 €

Théâtre de L'Ardaillon - Vias (34)

Alice, La Comedie Musicale

25 €

Dimanche 24 décember :

19h Carré Rondelet - Montpellier (34)Â Â

Boby Lapointe - Les Fils A Mamie

17.8 €

21h Carré Rondelet - Montpellier (34)Â Â

Tellement Cabaret

27.9 €