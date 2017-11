agenda culturel du 01 au 03 Décembre

Écrit par Kristina

Vendredi 01. Décembre

14h à 17h salle du Pressoir à Luc-sur-Aude

Cercle de parole et d'échange : Une Santé Autonome

Inscriptions par texto auprès de Sarah : 06 73 90 42 43

20h45 à Montréal Salle Polyvalente

Avec l'ATP de l’Aude, l'Oreille du Hibou et la Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque / de la Occitanie

Going Home par Vincent Hennebicq, Théâtre-musique à partir de 12 ans.

Tarifs : Plein : 16€ / réduit 11€ / Jeunes 7€ / Abonné 9€ / ActiCity 1€

VENDREDI 1er et SAMEDI 2 DECEMBRE 2017 Â 21h à l’Espace Culturel des Corbières -

« INTIMUS STIMULUS », Magie Mentale par la Company CIRCO AERO

Tarifs : 14/12/6€

21h30 au BIJOU à Toulouse

MES IDENTITÉS NATIONALES avec PABLO SEBAN

8 EUR

20h30 Salle de la Cigale à Quillan

Dernière conférence de vulgarisation scientifique de l'année !

Cette fois c'est Michel Yvroux, ex-hydrogéologue au Département de l'Aude, qui viendra nous présenter "Une histoire géologique des Corbières".

Cave Poésie - Toulouse (31)

BERNARDO SANDOVAL & PAAMATH

14.80 €

19h30 Connexion Live - Toulouse (31)

HO99O9 + GUEST / 17 €

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

BY FLASH "RAVE ON": THIONEB B + DEEPFUSE + JOE M

House – Techno

21h Le Fousseret - Le Fousseret (31)

SWING RENCONTRE TRIO

10€

21h Le Rex - Toulouse (31)

FUNKY STYLE BRASS

10.80 €

20h30 Le Bolgason  à Castres

NOSFELL+ AURORE CHEVALIER

Tarifs : 15€ / TR : 13€

20h30 La Cigalière - Sérignan (34)

MACEO PARKERÂ

De 14.80 à 33.00 €

23h45 Le Dièze - Montpellier (34)

VALD EN SHOWCASE

21.80 €

18h Le Domaine d'O - Montpellier (34)

BAPTISTE BRAMA - MARIN - VINCENT FÉRET - MICHEL ET YVETTE - ANNE-MARIE BRIJDERÂ

Tarif unique : 8 €

19h30 Rockstore - Montpellier (34)

DEMI-PORTION

18.00 €

20h34 Rockstore - Montpellier (34)

ECHOES A TRIBUTE TO PINK FLOYD

12€

21h00 Le dB - Narbonne

CONCERT - POVITCH+ARISTIDE+YUWS+DOUBLA A

POVITCH: Povitch, DJ producteur français

5.00€

09h30 Théâtre de la Mer Port-La-Nouvelle - Port-la-Nouvelle

CHANSONS FRANÇAISES ET SPECTACLE DE DANSE

7.00€

20h30 Théâtre Sortie-Ouest – Béziers

34 TOURS SPÉCIAL: SKELETON BAND / KURSED / FABULOUS

Gratuit

20h00 Korrigan Pub - Béziers

POPOF AU KORRIGAN

20h30 La Cigalière - Sérignan (34)

CONCERT - MACEO PARKER

Samedi 02 Décembre

10h à 18h : Luc-sur-Aude

Le Marché de Lëon vous ouvrira ses portes pour la deuxième édition et vous prépare plein de rencontres, de découvertes, de coups de cœur, et bien sûr toujours du vin chaud bio et des chansons !

20h au Joug, MONTIRAT (11)

Concert de Doc Lou et Jeff H / Rock’n Blues[a1]Â 50s

Â

Roquefeuil et Quillan: formation et chantier nature. Invitation à un chantier bénévole en faveur d'un papillon rare de nos montagne à Roquefeuil : l'Azuré des mouillères.

14h-15h - Rencontre « Zone de paix »

16h-18h - Formation d'introduction d'un jour

Graines de Vie / Plus d’info chez Sophie Marie: 06 52 52 40 25

10h à 17h à Limoux, Journée festive :

Eco-citoyenneté participe et organise en partenariat avec La Répartie, Parchemin et Virgule, un chouette FESTIVAL nommé « 100 savoirs à ta portée »

Des stands pour échanger les savoir-faire, réparer, fabriquer, discuter, partager...

L'entrée est gratuite, ouverte à tous, avec accès pour personne à mobilité réduite.

21h Connexion Live - Toulouse (31)

DASHA RUSH, GHASTON Electro

13 €

23h Le Bikini - Ramonville St Agne (31)

STAND HIGH PATROL (PUPAJIM, ROOTYSTEP, MACGYVER, MERRY), ISEO & DODOSOUND, THE MOUSEHUNTERS, NS KROO, ROOTS ATAOÂ

24.30 €

23h Le Cri de la Mouette - Toulouse (31)

INFORMAL CLUB W/ GWENAN(UK) + BRUNO SCHMIDT(UK) + POPPA (FR)

House - Techno

18h Théâtre Musical - Pibrac (31)

FORT BIEN TRES LOIN / Comédie musicale

9.30 / 16.80 €

21h Le JAM - Montpellier (34)

MARTHA HIGH & OSAKA MONAURAIL

28 € World / Soul / Funk

Â

20h Théâtre Jean Claude Carrière - Montpellier (34)

LES FATALS PICARDSÂ

24 €, 20 €, 16 €

20h30 Centre Social Jean-Montsarrat – Carcassonne par l’Asso 11 bouge

Concert  "LABESS Y LA BANDA DE BARRANQUILLA"

8.00€

21h00 Le Chapeau Rouge - Carcassonne

CONCERT - R.B.H CREW

Gratuit

17h00 Village Luc-sur-Aude - Luc-sur-Aude

CONCERT ZOÉ SUR LE PAVE Chanson française à voyager - gratuit

22h00 Complexe La Garenne - Mirepeisset

LES OLDIES Concerts Live de Rock Anglais des Sixties.

Gratuit

21h00 Le dB - Narbonne

Psych rock avec  MATT HOLLYWOOD & THE BAD FEELINGS

14.00€

21h00 Abbaye de Saint-Polycarpe - Saint-Polycarpe

CONCERT -"ODYSSEUS" Libre

20h00 le Capharnarhum – Béziers

SOIRÉE IRATION FAYA CREW, REGGAE RAGGA

3.00€

Dimanche 03. Décembre

17h00 Château Prat de Cest à Bages (11)

La Distellerie / jazz trio

Entrée : 15€ (gratuit < 15 ans) Résa/info : 06 79 92 89 49

14h00-18h00 Villelongue d’Aude à la salle des fêtes

Rêve d’Afrique un jardin au pays Dogon

Concert de  N’Goni et Percussions, Grand jeu des dictons d’Afrique, Film et débat, Gouter et Tombola

Tarif 8 EUR

17h, à la Maison Pour Tous Léo Lagrange à Montpellier

Concert avec GN/AS Gospel un chœur vivant qui dégage une incroyable énergie

Véritable melting-pot de cultures, d’horizons et de voix

Participation libre

9h à 18h la salle polyvalente Nelson Mandela, Avenue de la République à Capestang (34)

Marché Noel

10h00-21h00 à Lagrasse

2éme édition de la Fête de l’arbre qui a pour but d’inciter au lancement de dynamiques territoriales autour de l’arbre. Â Marché Bio et artisanal

21h chez les Ginettes à Carla Bayle

Balani Soundsystem de Grenoble

Rencontre de la transe psychédélique des balafons pentatoniques de l’OUEST du Burjina faso et des musiques électroniques.

17h00 au Kawa Théâtre à Montpellier

"Les Heures" d'après le roman de Michael Cunningham

A Fa Stage Communication avec les Animaux, niveau I

Pour qui ? Toute personne, particulier ou professionnel, alternance théorie/pratique en extérieur

Les outils : observation approfondie des animaux, télépathie, empathie, travail ludique en petits groupes.

Pour tout renseignement me contacter Mellie Bourdoncle 06 89 09 21 29

20h30 Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

TESTAMENT + ANNIHILATOR + DEATH ANGEL

16h Metronum - Toulouse (31)

LES FRERES CASQUETTE 4.80 / 11.80 € Rap / Hip hop

20h Secret Place - Saint-Jean de Vedas (34)

DISGORGE

15.75 €

20h Secret Place - Saint-Jean de Vedas (34)

GLAM SKANKS

11.80 €

