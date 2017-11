agenda culturel du 24 au 29 novembre

Écrit par Kristina

Â

Vendredi 24 Novembre :

Kultur'Elles #4 à La Redorte (11)

AU FOYER JEAN JAURÈS À PARTIR DE 19H00Â :

CECILIA (11) Flamenc'Oriental

M.A.N (31) Pop Électro

OTTILIE [B] (05) A CapellaElectronik

ANASTASIA (68) Chanson Soul

PAF : 12/10/1€ Pass 2 jours : 15€

Â

Salle polyvalente Alzonne

21h SOIRÉE THÉÂTREÂ : MAGIC'ILARDS

La troupe de théâtre présente leur nouveau spectacle délirant

"Du Grand N'importe Quoi"

Prévente 5€ | Sur place 7€

6-12 ans 3€

Â

20h00 - Chai du Terral

Susheela Raman + Zylia

Tarifs : 17€ / 12€ / 7€

Â

Les Essar[t]s, espace arts et cultures à Bram propose la 4ème édition d’ « Inondez les rues d’art ».

« Inonder les rues d’art » consiste à déposer une ou plusieurs de ses créations dans les rues de sa ville ou de son village pour l’offrir généreusement à celui qui le trouvera.

Cette action est une initiative du mouvement du même nom, né aux Etats-Unis en réaction au « black Friday », dernier vendredi de novembre pendant lequel les commerçants proposent d’importants soldes sur leurs produits. « Inondez les rues d’art » se place comme une parenthèse anti-consumériste, partagée à travers le monde entier le jour même du fameux « vendredi noir ».





21h : à l’Espace Culturel des Corbières

SARAH LENKA une soirée du festival JAZZ CONILHAC

De 20 à 25 EUR

Â

20h00 à la Maison poétique, rue de l'ancienne porte neuve à Narbonne.

Une petite conversation entre Erick 'n Trio (musique) et Jules Beaucarneun, un dialogue avec quelques-uns de ses textes issus de "Mon terroir c'est les galaxies".

Â

19h30 Salles des fêtes Saint Felix de Lopez

Cabaret en chantier de la Compagnie D8 c’est du Cabaret sur le monde du travail

Tarif 10-15 EUR / Repas Inclus

Â

21h à la Claranda à Serres

Théâtre par la Compagnie Conduite IntérieurÂ

"Miche et Drate"

8 EUR

Â

21h30 au Bijou Toulouse

MICHÈLE BERNARD & MONIQUE BRUN

12/10/8/6€

Complet

Â

21h30 Salle Les Flots Bleus Lac du Carla Bayle  - CARLA BAYLE(09)

CONCERT MEGAPHONE TOUR + U.STONE

Tarif 6/8 EUR

Â

17h30 à 21h.Thème "Jeux sur papier" à la salle des fêtes de St Jean de Paracol:

Amenez papier, crayons et idées. On liste les jeux qu'on connaît et ensuite on y joue !

Prix libre en conscience.

Â

21h à Arques à l’église

Ascolta Venezia le temps de Monte Verdi

Participation libre

Â

19h Connexion Live - Toulouse (31)

INTERVALS + POLYPHIA

17.80 €





21h Le Bascala - Bruguières (31)

MANU DIBANGO "AFRICADELIK"Â Â

De 20.80 à 31.00 €

Â

23h Le Bikini - Ramonville / Toulouse (31)

FURY#3: LE BASK, PARTYRAISER, N-VITRAL, ROOLER, DEATH BREAKÂ

17 €

Â

21h Le Rex - Toulouse (31)

ROCKBOX LES OVNIS DU ROCK !

11.80 €

Â

21h Les Pavillons Sauvages - Toulouse (31)

FRANÇOIS VIROT + SIERRA MANHATTANÂ

Libre participation

Â

20h Metronum - Toulouse (31)

FATALS PICARDS + PRESQUILSÂ Â

26.00 €





20h Chai du Terral - St Jean de Vedas (34)

SUSHEELA RAMAN + ZYLIAÂ

17/12/7€

Â

21h Daiquiri - Carnon (34)

MR JACKÂ Â

Entrée Libre

Â

21h Le JAM - Montpellier (34)

DAM'N CO + SOYOUZZÂ

17.80 €

Â

19h30Â Rockstore - Montpellier (34)

ELEPHANZÂ

23.80 €

Â

20h30Â Salle Victoire 2 - St Jean de Vedas (34)

THE NOFACEÂ

14.00 / 17.00 €

Â

Samedi 25 Novembre :

Kultur'Elles #4 à La Redorte (11)

DE 10H00 À 18H00 À LA MAISON DU PORT :

Stage d'autodéfense féministe (groupe d'une quinzaine de personnes maximum, inscriptions aux 04.68.10.41.28 ou via Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. )

AU FOYER JEAN JAURÈS À PARTIR DE 19H00 :

LAURA WILD (31)Chanson en Ballade

CAMILLE HARDOUIN (44) Chanson Poétique

LIZ CHERHAL (75) Chanson Rock

VICTORIA LuD (31) Chanson Rock

PAF : 12/10/1€ Pass 2 jours : 15€

Â

21h La Claranda à Serres

Cabaret Amoureux Scéne ouverte pour dire l’amour

Gratuit

Â

20H30Â Le Bolgason à Castres

PARIS COMBO + JELL-oO

Prévente - TP : 18€ / TR 15€ / Abonnés : 13€ - Soir du concert - TP : 20€ / TR : 18€





20h30 - Théâtre La Vignette (34)

Thomas de Pourquery&Supersonic + David Eskenazy Trio

Tarifs : 20€ / 15€ / 8€

Â

21hà Quai n°10 Castelnaudary

L’association VIVA vous invite à découvrir le spectacle interculturel DERWISH TAN dance

Tarif 7 EUR

Â

20h30 à Perpignan Théâtre de l’ArchipelLe Carré

Spectacle : Ghostland, le Territoire des ombres,une Création de Pierre Jodlowski

Tarif de 10 à 17€





19h30 Salle Max Paux à Saint Pargoire

Cabaret en chantier de la Compagnie D8 c’est du Cabaret sur le monde du travail

Tarif 10-15 EUR





20h30 Le Stop Pub Café à Sainte Colombe sur l'Hers

Accordémo : Poésies enMusique





19h Salle polyvalente Le Fossat (09)

"Encore des mots" de la compagnie Attention Fragile Tarifs 12-10-9 EUR

Â

20h30Â Espace Allegria - Toulouse (31)

GAUTHIER AUBÉ, LA MANDORLE, BOLLYMOOVEÂ 5€

Â

19h30Â Le Phare - Tournefeuille (31)

REBEL ESCAPE

31.90 € Reggae / Ragga / Dub

Â

20h30Â Metronum - Toulouse (31)

RIFF FIGHTERS : ANTISTATIC VS PROGRÈS-SONÂ - 8 EUR

Â

20h30Â L'Antirouille - Montpellier (34)

VOLODIA

18.80 €

Â

20h30Â La Cigalière - Sérignan (34)

SHUSHEELA RAMANÂ

17.80 €

Â

21h Le JAM - Montpellier (34)

POUSSIN + MY FAVORITE HORSES

11.75 €

Â

Passerelle - Sète (34)

GAUVAIN SERS + 1ERE PARTIEÂ

11.80 €

Â

23h45Â Rockstore - Montpellier (34)

LOUISAHHH & MAELSTROMÂ

10.80 / 13.80 €

Â

21h Théâtre de L'Ardaillon - Vias (34)

BIGARD NOUS LES FEMMESÂ

De 15.00 à 30.00 €

Â





Dimanche 26 Novembre :

Théâtre Dans Les Vignes, Couffoulens - 14h / clôture du Festival

BATTLE DANS LES VIGNES - compétition de danse hip-hop - 3 vs 3 (entrée 5€ / 1€ avec Acti City)

Pour la 3ème année, 8 équipes du Grand Sud vont s'affronter pour remporter le Trophée de L'Epopée, dans un lieu magique customisé pour l'occasion !

+ Show: Eliot (beatbox) et D-Klik Crew (show chorégraphique) - PAF: 5€

Â

12h Salle le Peyral à Péret

Cabaret en chantier de la Compagnie D8 c’est du Cabaret sur le monde du travail

Tarif 10/15 EUR

Â

12h & 16h30 à Perpignan au Façade Nord du Théâtre l'Archipel - côté passerelle

Courir, voler, sauter, danser, se suspend’…à la verticale avec ce ballet aérien

À partager en famille à partir de 6 ans

Â

9h00a 17H00 Salle polyvalente à Daumazan sur Arize (09)

10éme Bourse aux Jouets

Â

20h30Â Le Bikini - Ramonville St Agne (31)

SOFIANE BANDIT SALETÉ TOURÂ (ANNULÉ) - 28€

Â

Passerelle - Sète (34)

ARCHIMÈDEÂ Â - 11.80 €

Â

Conférence-débat avec Gérard FILOCHE « l’emploi jetable »

La politique néolibérale désastreuse sur la loi Travail au profit de qui ? quelles conséquences ?

Mercredi 29 Novembre 20h30Salle Bousquet rue Courtejaire (ancienne mairie) – Carcassonne

Â

Mercredi 29 Novembre à 21h à Limoux au Cinéma l’Élysée

L'ATP de l’Aude et Les Pierres de Gué vous invitent à découvrir

"Partenaires Particuliers" Bruno Geslin - Cie la grande Mêlée

Durée 35 min (projection) + débat - Tarif unique 5 €

Â

Samedi 02 & Dimanche 03 Décembre 2017

Stages de DounDanse, Percussions et Danse Afro pour enfants, ados/adultes

Ouverts à tous, du débutant au confirmé !

Avec Vincent AGASSE aux percussions, Amélie FEREOL à la danse et leurs amis percussionnistes.

- 03/05 ans, samedi, 17h15/18h15, 06€

- 06/11 ans, samedi, 15h/17h, 12€

- percussions, dimanche, 10h/13h, 15€

- dundanse, dimanche, 14h30/17h30, 25€

+ Adhésion à l'association Les Maillols (03/05/10€)

ATTENTION ! Inscriptions OBLIGATOIRES, places limitées !!!Infos : 06 12 81 48 25 Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.